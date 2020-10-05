Выяснилось, как правильно хранить квашеную капусту

Мнением поделился доцент кафедры «Технологии хранения и переработки плодоовощной и растениеводческой продукции» Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева Сергей Масловский.

Эксперт отметил, что для заготовок необязательно покупать отдельный холодильник. И режим хранения будет преимущественно зависеть от того, каким образом овощи и фрукты были переработаны.

«Если мы готовим пюре, компоты, то в домашних условиях применяют метод, когда мы заливаем кипящей водой банку и ставим в теплое место. Такие продукты достаточно стойкие в хранении, они не требуют особого температурного режима. Но следует учесть такой факт: если мы такие банки храним на свету, то возможно изменение окраски. Поэтому хранить их желательно в темном месте. Если есть возможность вывести на дачу — хорошо. Но если у погреба некачественная теплоизоляция, и возможно его промерзание, может замерзнуть и содержимое банок, это приведет к их порче», — рассказал Масловский в интервью радио Sputnik.

Один из популярных продуктов для заготовки среди россиян — квашеная капуста.

Для того, чтобы заготовка сохранилась долгое время, необходимо поместить ее в холодное место.

«Капусту лучше хранить при температуре порядка минус 2 градусов. И даже если она замерзнет, после оттаивания она не утрачивает своих потребительных свойств», — уточнил эксперт.

Это необходимо делать, чтобы заготовка не перекисала, так как при плюсовой температуре в ней продолжается процесс брожения.