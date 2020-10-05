Зачем я грею лук в микроволновке

В рубрике “Личный опыт” редакция “Рамблера” публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Практически в каждой квартире сейчас есть микроволновая печь. Но, откровенно говоря, я, например, редко использую ее для чего-либо, кроме подогрева остывших блюд. Изредка еще размораживаю продукты, если забыла сделать это накануне. А вот моя подруга не ограничивается только этими функциями и использует возможности микроволновки, что называется, по полной программе. Один ее лайфхак я взяла на заметку и пользуюсь им практически ежедневно. Делюсь хитростью с читателями “Рамблера”.
Наверняка каждой хозяйке приходилось сталкиваться с неудобствами во время шинковки лука. Оказывается, избежать неприятной рези в глазах и слез из-за этого овоща довольно просто. Луковицу всего лишь следует поместить в микроволновую печь примерно на 30-40 секунд.
Выделяющие сок поры овоща подсохнут, вызывающие слезы вещества испарятся, а вкус и все полезные микроэлементы останутся на месте. Лук легко будет нарезать, не проронив ни единой слезинки.