Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Зачем я грею лук в микроволновке

Александра Нечаева
2 часа назад
В рубрике “Личный опыт” редакция “Рамблера” публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Практически в каждой квартире сейчас есть микроволновая печь. Но, откровенно говоря, я, например, редко использую ее для чего-либо, кроме подогрева остывших блюд. Изредка еще размораживаю продукты, если забыла сделать это накануне. А вот моя подруга не ограничивается только этими функциями и использует возможности микроволновки, что называется, по полной программе. Один ее лайфхак я взяла на заметку и пользуюсь им практически ежедневно. Делюсь хитростью с читателями “Рамблера”.
Наверняка каждой хозяйке приходилось сталкиваться с неудобствами во время шинковки лука. Оказывается, избежать неприятной рези в глазах и слез из-за этого овоща довольно просто. Луковицу всего лишь следует поместить в микроволновую печь примерно на 30-40 секунд.
Выделяющие сок поры овоща подсохнут, вызывающие слезы вещества испарятся, а вкус и все полезные микроэлементы останутся на месте. Лук легко будет нарезать, не проронив ни единой слезинки.
Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители