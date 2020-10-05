Зачем я грею лук в микроволновке

Практически в каждой квартире сейчас есть микроволновая печь. Но, откровенно говоря, я, например, редко использую ее для чего-либо, кроме подогрева остывших блюд. Изредка еще размораживаю продукты, если забыла сделать это накануне. А вот моя подруга не ограничивается только этими функциями и использует возможности микроволновки, что называется, по полной программе. Один ее лайфхак я взяла на заметку и пользуюсь им практически ежедневно. Делюсь хитростью с читателями “Рамблера”.