Китаец изобрел новый способ варки яиц 

Мужчина по имени Юэ Цинь уверяет, что его способ варки яиц сохраняет их нежный вкус, а еще помогает с легкостью отделить скорлупу.

Сначала яйца нужно десять минут подержать в холодной воде, а затем сразу погружать в кипяток. Когда продукт будет готов, его необходимо повторно охладить.

Комментаторы разделились на две группы. Одни утвреждали, что не обнаружили никакой разницы во вкусе, а другие похвалили автора поста за находчивость.

К сожалению, обе группы отметили, что легкое традиционное приготовление теперь занимает гораздо больше времени и хлопот.