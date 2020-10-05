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Китаец изобрел новый способ варки яиц 

Анастасия Иванова 1 час назад
Китаец изобрел новый способ варки яиц
Фото: depositphotos
Мужчина по имени Юэ Цинь уверяет, что его способ варки яиц сохраняет их нежный вкус, а еще помогает с легкостью отделить скорлупу.
Сначала яйца нужно десять минут подержать в холодной воде, а затем сразу погружать в кипяток. Когда продукт будет готов, его необходимо повторно охладить.
Комментаторы разделились на две группы. Одни утвреждали, что не обнаружили никакой разницы во вкусе, а другие похвалили автора поста за находчивость.
К сожалению, обе группы отметили, что легкое традиционное приготовление теперь занимает гораздо больше времени и хлопот.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, какие яйца лучше: белые или коричневые.
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