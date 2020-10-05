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Имитированные продукты, оказавшиеся полезнее натуральных 

Александра Нечаева 1 час назад
Мы привыкли считать имитацию продуктов вредной, отдавая предпочтение натуральности. Вцелом, это правильный подход. Но из каждого правила есть исключения. Существуют имитированные продукты, которые, как оказалось, полезнее своих натуральных оригиналов. О них рассказывает «Рамблер».

Крабовые палочки

В сознании многих этот продукт с некоторых пор почему-то отметился ярлычком «вредный». Всем давно известно, что крабовые палочки делают из переработанного мяса рыб, а вовсе не из крабов. На самом деле, это не так уж и плохо. В таком виде крабовые палочки имеют низкую калорийность и в них много белка. А вот если бы их делали из натурального крабового мяса, то помимо увеличившейся стоимости продукта, в нем значительно прибавилось бы холестерина.

Сыр тофу

Продукт растительного происхождения не только не несет вреда, но и полезнее для некоторых людей (с избыточным весом, страдающих заболеваниями сердца и сосудов и др.), чем сыры, изготовленные из коровьего молока. Тофу менее калориен и ограничивать его количество в рационе не следует.

Имитация лососевой икры

Не стоит пренебрежительно морщить нос при виде надписи «Имитация икры лососевых» на баночке. В свое ежедневное меню продукт можно включить без опасений. Надо отметить, что калорийность этого продукта в несколько раз ниже, чем у натуральной икры. Кроме того, в последней больше холестерина и она имеет высокий гликемический индекс, следовательно, ее не стоит часто употреблять гипертоникам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеющим лишний вес. Имитированную же красную икру можно есть без ограничений.
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