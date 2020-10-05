Мы привыкли считать имитацию продуктов вредной, отдавая предпочтение натуральности. Вцелом, это правильный подход. Но из каждого правила есть исключения. Существуют имитированные продукты, которые, как оказалось, полезнее своих натуральных оригиналов. О них рассказывает «Рамблер».

Крабовые палочки

В сознании многих этот продукт с некоторых пор почему-то отметился ярлычком «вредный». Всем давно известно, что крабовые палочки делают из переработанного мяса рыб, а вовсе не из крабов. На самом деле, это не так уж и плохо. В таком виде крабовые палочки имеют низкую калорийность и в них много белка. А вот если бы их делали из натурального крабового мяса, то помимо увеличившейся стоимости продукта, в нем значительно прибавилось бы холестерина.

Сыр тофу

Продукт растительного происхождения не только не несет вреда, но и полезнее для некоторых людей (с избыточным весом, страдающих заболеваниями сердца и сосудов и др.), чем сыры, изготовленные из коровьего молока. Тофу менее калориен и ограничивать его количество в рационе не следует.

Имитация лососевой икры

Не стоит пренебрежительно морщить нос при виде надписи «Имитация икры лососевых» на баночке. В свое ежедневное меню продукт можно включить без опасений. Надо отметить, что калорийность этого продукта в несколько раз ниже, чем у натуральной икры. Кроме того, в последней больше холестерина и она имеет высокий гликемический индекс, следовательно, ее не стоит часто употреблять гипертоникам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеющим лишний вес. Имитированную же красную икру можно есть без ограничений.