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Раскрыт секрет приготовления идеального стейка 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Раскрыт секрет приготовления идеального стейка
Фото: Lenta.ru
Знаменитый британский повар, телеведущий и автор книг по кулинарии Джеймс Мартин раскрыл секрет приготовления идеального стейка из говядины. Его рецепт опубликован на сайте BBC GoodFood Show.
Повар советует за 20 минут до начала готовки обвалять мясо в соли и перце, благодаря чему оно сохранит сок. Затем нужно расплавить на сковороде сливочное масло, приправив его розмарином и чесноком по вкусу. Как только масло начинает пениться, Мартин кладет на сковороду стейк.
Главным секретом блюда повар считает бульонный кубик, который следует добавить во время прожарки мяса. Приправленный стейк нужно обжаривать несколько минут с каждой стороны.

«Кубик говяжьего бульона придает стейку потрясающий вкус»,

— утверждает Мартин. Готовое блюдо он рекомендует подавать со свежей зеленью, соусом и домашним картофелем фри.
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Еда , Джеймс Мартин
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