Вредно ли есть лапшу быстрого приготовления 

Многие слышали, что лапша быстрого приготовления вредна для здоровья. «Рамблер» расскажет, так ли это на самом деле.

Этот продукт изготавливают чаще всего из пшеничной хлебопекарной муки и подсоленной воды. Иногда в тесто добавляют натуральные загустители — крахмал и гуаровую камедь. После приготовления лапшу обрабатывают горячим паром, что позволяет продукту сохранить структуру и не развалиться.

Тот, кто когда-либо пробовал лапшу быстрого приготовления, знает, что к брикету прилагаются пакетики с добавками. Как правило, в них содержатся растительное масло, сушеные овощи, соевое мясо, а также смесь специй, в составе которых присутствуют усилители вкуса — глутамат натрия, или соль глутаминовой кислоты (E621). Глутамат натрия признан безопасным Всемирной организацией здравоохранения

В специях также содержится большое количество соли. А, как известно, употребление соли в большом количестве увеличивает риск повышенного кровяного давления, что может привести к проблемам с сердцем и сосудами. Соль также обостряет аппетит, поэтому велик риск набора лишнего веса.

Лапшу быстрого питания нельзя брать за основу рациона, поскольку в этом продукте недостаточное количество белков, клетчатки и других необходимых витаминов для здорового и сбалансированного питания. Если очень часто употреблять лапшу быстрого приготовления, может развиться нехватка микроэлементов в организме.

Несмотря на все вышеперечисленное, вредность лапши быстрого приготовления можно уменьшить. Например, вместо ингредиентов из пакетика добавлять свежие овощи, мясо и рыбу.