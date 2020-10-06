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Вредно ли есть лапшу быстрого приготовления 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Многие слышали, что лапша быстрого приготовления вредна для здоровья. «Рамблер» расскажет, так ли это на самом деле.
Этот продукт изготавливают чаще всего из пшеничной хлебопекарной муки и подсоленной воды. Иногда в тесто добавляют натуральные загустители — крахмал и гуаровую камедь. После приготовления лапшу обрабатывают горячим паром, что позволяет продукту сохранить структуру и не развалиться.
Тот, кто когда-либо пробовал лапшу быстрого приготовления, знает, что к брикету прилагаются пакетики с добавками. Как правило, в них содержатся растительное масло, сушеные овощи, соевое мясо, а также смесь специй, в составе которых присутствуют усилители вкуса — глутамат натрия, или соль глутаминовой кислоты (E621). Глутамат натрия признан безопасным Всемирной организацией здравоохранения.
В специях также содержится большое количество соли. А, как известно, употребление соли в большом количестве увеличивает риск повышенного кровяного давления, что может привести к проблемам с сердцем и сосудами. Соль также обостряет аппетит, поэтому велик риск набора лишнего веса.
Лапшу быстрого питания нельзя брать за основу рациона, поскольку в этом продукте недостаточное количество белков, клетчатки и других необходимых витаминов для здорового и сбалансированного питания. Если очень часто употреблять лапшу быстрого приготовления, может развиться нехватка микроэлементов в организме.
Несмотря на все вышеперечисленное, вредность лапши быстрого приготовления можно уменьшить. Например, вместо ингредиентов из пакетика добавлять свежие овощи, мясо и рыбу.
Женский форум 7
Еда , Видео , ВОЗ
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