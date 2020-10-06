Фейхоа: чем полезен и как его есть 

На прилавках магазинов эти тропические плоды появляются осенью. «Рамблер» расскажет о пользе фейхоа, и как правильно его есть.

Фейхоа — это плод вечнозеленого тропического дерева из семейства миртовых. Растет практически везде, где тепло, даже в Азербайджане, Краснодарском крае и Крыму. В фейхоа содержатся жиры, углеводы, эфирные масла, клетчатка, витамины С, В1, В2, В3, В5, В6, В9, глюкоза, марганец, йод, цинк, железо, калий, фосфор, магний, натрий, кальций.

Врачи утверждают, что этот плод полезен для поднятия тонуса в период авитаминоза. В сезон простудных заболеваний за счет большого количества витамина С фейхоа поддержит иммунитет. Плоды фейхоа также полезны для кишечника, так как содержат в себе много клетчатки. Еще они способны снизить показатели холестерина и улучшить состав крови.

Фейхоа можно есть как в сыром виде, так и в виде всевозможных лакомств и напитков: джемы, варенья, фруктовые салаты, йогурты, мороженое, вино, компоты. Сырой плод есть очень просто: плод разрезается пополам и мякоть вычерпывается ложечкой. Фейхоа также нашлось применение и в народной медицине за счет всех его полезных свойств.

Стоит помнить о том, что этот продукт может быть некоторым противопоказан. Например, при индивидуальной непереносимости плода, ожирении и сахарном диабете.