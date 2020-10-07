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С чем лучше есть творог 

РИА Новости и ещё 1 9 часов назад
С чем лучше есть творог
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Творог богат белками, жирами, минералами, витаминами, макро— и микроэлементами. Но его польза во многом зависит от того, с чем вы будете его сочетать, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.
Лицам старше 50 лет творог желательно съедать ежедневно 100-150 граммов утром. Вообще, взрослым людям творог лучше есть утром, потому что он задерживает жидкость. Исключение составляют кормящие матери, им, как и детям, хорошо есть творог вечером, потому что он дает белок для роста. При этом особая ценность творога зависит от добавок, объяснила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.

"Творог с зеленью — продукт с большей пищевой ценностью, потому что еще присоединяются хлорофилл, фолиевая кислота зелени и новые витамины. Сочетание с ягодой опять же дает плюсы для творога. А если там перец или соль, будет только лишняя задержка жидкости. Творог хорошо сочетается со сметаной — это улучшает усвоение жирорастворимых витаминов, кальция", — сказала Марият Мухина.

Особенно вредный творог — сладкий, добавила врач-диетолог.

"Когда мы добавляем в творог сахар, мы получаем калории, нарушение углеводного обмена. Все сладкие массы — для ленивых, обычно под добавками маскируется заниженное качество, а иногда и заменители молочного жира", — предупредила Марият Мухина.

Определить, настоящий ли творог вы купили, можно в домашних условиях.

"Важно понять, есть ли в твороге крахмал. Для этого дома можно капнуть туда йодом. Если капелька посинеет, это будет означать, что творог фальсифицированный. Крахмал в твороге говорит, что это полностью искусственный, ненатуральный продукт, причем фальсификат, производитель обманывает своего потребителя. Чтобы выбрать правильный творог, нужно также понимать, что он не должен обладать кислым, резким запахом", — добавила в беседе с радио Sputnik врач-диетолог.

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