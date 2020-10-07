С чем лучше есть творог 

"Творог с зеленью — продукт с большей пищевой ценностью, потому что еще присоединяются хлорофилл, фолиевая кислота зелени и новые витамины. Сочетание с ягодой опять же дает плюсы для творога. А если там перец или соль, будет только лишняя задержка жидкости. Творог хорошо сочетается со сметаной — это улучшает усвоение жирорастворимых витаминов, кальция", — сказала Марият Мухина.
"Когда мы добавляем в творог сахар, мы получаем калории, нарушение углеводного обмена. Все сладкие массы — для ленивых, обычно под добавками маскируется заниженное качество, а иногда и заменители молочного жира", — предупредила Марият Мухина.
"Важно понять, есть ли в твороге крахмал. Для этого дома можно капнуть туда йодом. Если капелька посинеет, это будет означать, что творог фальсифицированный. Крахмал в твороге говорит, что это полностью искусственный, ненатуральный продукт, причем фальсификат, производитель обманывает своего потребителя. Чтобы выбрать правильный творог, нужно также понимать, что он не должен обладать кислым, резким запахом", — добавила в беседе с радио Sputnik врач-диетолог.