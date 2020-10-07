Раскрыты секреты правильного сочетания творога 

Творог богат белками, жирами, минералами, витаминами, макро— и микроэлементами, однако еще больше пользы из продукта можно извлечь благодаря правильному сочетанию с другой едой. Секреты творога раскрыла в эфире радио Sputnik врач-диетолог Марият Мухина

Она посоветовала взрослым людям есть этот кисломолочный продукт утром, так как он задерживает жидкость, а детям и кормящим матерям — вечером, поскольку в этом случае белок, необходимый для роста, лучше усваивается.

Лучшие добавки в творог — это зелень, которая привносит в еду хлорофилл, фолиевую кислоту и новые витамины, и сметана, улучшающая усвоение жирорастворимых витаминов и кальция. Кроме того, употреблять творог можно и с ягодами.

По словам Мухиной, не рекомендуется сочетать этот продукт с перцем или солью, так как они задерживают выведение жидкости из организма, и сахаром.

«Когда мы добавляем в творог сахар, мы получаем калории, нарушение углеводного обмена. Все сладкие массы — для ленивых, обычно под добавками маскируется заниженное качество, а иногда и заменители молочного жира», — пояснила диетолог.

Правильный творог не должен обладать кислым или резким запахом, также в нем не должно быть крахмала — для определения вещества можно капнуть в творог йодом. Если капля посинеет, значит творог ненастоящий. «Крахмал в твороге говорит, что это полностью искусственный, ненатуральный продукт, причем фальсификат, производитель обманывает своего потребителя», — резюмировала экспертка.

В сентябре гастроэнтеролог Алексей Буеверов раскрыл неожиданную пользу творога. Так, продукт положительно влияет на мужское здоровье, улучшает настроение, а также эффективен в борьбе с осенней депрессией.