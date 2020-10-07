Чем заесть стресс, чтобы не потолстеть 

Видео рассказывает о продуктах, которые помогают снять напряжение, но при этом не приводят к набору веса. Не секрет, что многие, оказавшись в непростой ситуации, начинают заедать стресс, поглощая килограммами сладости. Однако такой способ избавления от напряжения чреват новой проблемой — потерей стройности. К счастью, есть продукты, которые снижают уровень тревожности и возвращают бодрость духа, но не откладываются на животе и бёдрах.