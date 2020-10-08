Названа вопиющая ошибка при варке картофеля

Многие допускают "вопиющую" ошибку при варке картофеля, несмотря на то, что это самая простая операция, пишет польский портал Wirtualna Polska.

Чаще всего люди заливают картофель холодной водой. В результате в процессе варки он теряет большую часть питательных веществ. Более правильным решением будет класть сырой картофель в кипящую воду и солить ее, только когда он станет мягким, советует автор материала.

Молодой картофель (тщательно помытый или очищенный) следует опустить в кипяток и варить на среднем огне 15-20 минут. Старый картофель стоит варить в мундире, потому что все самое ценное находится под кожурой. В случае очистки нужно срезать кожуру как можно тоньше. Картошку, предназначенную на пюре, можно порезать на небольшие куски, чтобы сократить время термической обработки.

В воду, в которой варится картошка, можно добавить молоко в пропорции 250 миллилитров на литр, сливочное масло и лук, тогда та станет еще вкуснее.

Издание также отмечает, что картофель — это прекрасный источник витамина C: корнеплод среднего размера позволяет покрыть четверть суточной потребности в нем. Кроме того, употребляя картофель, человек получает магний, кальций, железо, марганец, йод, натрий, серу.