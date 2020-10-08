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Названы лучшие детские каши 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Названы лучшие детские каши
Фото: Sea Wave / Alamy / Diomedia
Эксперты проверили детские каши, которые продаются в России, и назвали лучшие из них. Об этом говорится в исследовании Роскачества, копия которого имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру». Специалисты проверяли гречневые и многозерновые каши.
По итогам исследования выявлены несоответствия опережающим требованиям стандарта Роскачества по показателю «массовая доля влаги» у четырех торговых марок, по растительному белку — у шести торговых марок. И влаги, и белка оказалось больше, чем требуется.

«Результаты показали, что исследованная каша не содержит тяжелые металлы, радионуклиды, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, дрожжи, листерии, или плесени. Не выявлено следов пестицидов и ГМО. Вся продукция безопасна», — говорится в исследовании.

Также специалисты указали, что технология производства сухих каш заключается в сушке продукта, что позволяет продукту храниться длительное время. В использовании консервантов необходимости нет.
Раннее в октябре эксперты называли товары, качеством которых россияне чаще всего остаются недовольны. Больше всего претензий со стороны потребителей вызывают автомобильный бензин и мясные консервы — их качеством остались недовольны 66 и 60 процентов опрошенных соответственно. В первом случае причиной для недовольства стало несоответствие цены качеству, во втором — «ненатуральный состав и содержание вредных веществ».
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