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Названа «недопустимая» ошибка при варке картофеля 

Стелла Шмель 2 часа назад
Названа очень распространенная ошибка, которую многие допускают при варке картофеля. Несмотря на то, что рецепт приготовления вареной картошки довольно прост, многие в корне неверно подходят к этому вопросу, пишет польский портал Wirtualna Polska.
Самым распространенным методом является заливание клубней картофеля холодной водой. Из-за этого в процессе приготовления он теряет большую часть питательных веществ. По мнению автора материала, куда более подходящим способом будет класть сырой картофель в уже закипевшую воду, а посолить, только когда картофель размягчится.
Молодую очищенную от кожуры картошку варить следует около 15-20 минут, а старую, утверждает автор, следует отваривать в мундире, так как все самое ценное находится под кожурой
Молодой картофель (тщательно помытый или очищенный) следует опустить в кипяток и варить на среднем огне 15-20 минут. Старый картофель стоит варить в мундире, потому что все самое ценное находится под кожурой.
Ранее "Рамблер" писал о продуктах, которые нельзя нагревать в микроволновке.
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