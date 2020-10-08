Названа очень распространенная ошибка, которую многие допускают при варке картофеля. Несмотря на то, что рецепт приготовления вареной картошки довольно прост, многие в корне неверно подходят к этому вопросу, пишет польский портал Wirtualna Polska.

Самым распространенным методом является заливание клубней картофеля холодной водой. Из-за этого в процессе приготовления он теряет большую часть питательных веществ. По мнению автора материала, куда более подходящим способом будет класть сырой картофель в уже закипевшую воду, а посолить, только когда картофель размягчится.

Молодую очищенную от кожуры картошку варить следует около 15-20 минут, а старую, утверждает автор, следует отваривать в мундире, так как все самое ценное находится под кожурой

Молодой картофель (тщательно помытый или очищенный) следует опустить в кипяток и варить на среднем огне 15-20 минут. Старый картофель стоит варить в мундире, потому что все самое ценное находится под кожурой.