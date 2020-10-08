Почему нельзя верить срокам годности продуктов 

Возможно, вы будете удивлены, но практически каждый человек в нашей стране употреблял и употребляет в пищу просроченные продукты. Чаще всего это происходит из-за того, что в магазинах товары продают с завышенным сроком годности. На какие продукты стоит обратить внимание, чтобы не рисковать собственным здоровьем, рассказывает «Рамблер».

Молоко

Даже когда вы покупаете «долгоиграющее» молоко, нужно помнить о том, что лучше не употреблять его в конце срока годности. Обычно ультрапастеризованное молоко рекомендуют употреблять в течение 4-6 месяцев со дня изготовления. Производители иногда убеждают, что с молоком ничего не случится и в течение года. На самом же деле лучше использовать молоко гораздо быстрее. После 4 месяцев оно начинает портиться: запустится процесс распада белков. Во время него образуются вредные продукты, неуловимые на вкус, но опасные, например, для детей и пожилых людей. Эти вещества не смертельно опасны, но здоровью навредить вполне способны. Поэтому откажитесь от покупки молока с истекающим сроком годности, даже если оно продается по акции.

Мясо

Разумеется, мясные продукты лучше использовать сразу после покупки, но иногда мы забываем об этом и отправляем вырезку в холодильник. Ничего страшного в этом, конечно, нет. Если помнить о правилах хранения. Свежее мясо можно хранить в холодильнике не более 72 часов, а полуфабрикаты следует приготовить не позднее, чем через 12 часов после покупки.

Рыба

Если вдруг вы собрались помыть рыбу и убрать ее в холодильник, чтобы приготовить на следующий день, откажитесь от этой идеи. После «душа» в свежей рыбе могут начать размножаться патогенные организмы, и если вы не планируете употребить ее в ближайшее время, мыть продукт не стоит. Не забудьте, что приготовить свежую рыбу необходимо не позднее, чем через 48 часов после покупки. Хотя производители иногда пишут на упаковках о возможных сроках хранения, составляющих 3 или даже 5 суток. Не рискуйте своим здоровьем.

Сливочное и растительное масло

На упаковках этих продуктов тоже часто можно увидеть завышенные сроки годности. Помните о том, что на самом деле срок хранения фасованного сливочного масла составляет не более 10 суток, а растительное масло можно хранить в холодильнике около 4 месяцев, при комнатной температуре срок хранения уменьшается до двух месяцев.