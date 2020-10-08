Причины, по которым стоит заменить сливочное масло 

Масло в рационе — важная часть питания

Растительная пища стала популярной благодаря своей пользе для здоровья, окружающей среды и благополучия животных. На рынке представлены многочисленные продукты растительного происхождения, от заменителей молока до веганского сыра, в том числе масло на растительной основе. Сливочное масло на растительной основе, также называемое веганским маслом, представляет собой заменитель немолочного масла, который обычно получают путем смешивания воды с маслом растительного происхождения, таким как оливковое, авокадо, кокосовое, пальмоядровое масло или комбинацией масел.

Эти продукты часто содержат дополнительные ингредиенты, такие как соль, эмульгаторы, красители и натуральные или искусственные ароматизаторы, чтобы они больше напоминали вкус и текстуру настоящего сливочного масла. Хотя оно может показаться похожим на маргарин, главное отличие состоит в том, что маргарин может содержать небольшое количество молочных продуктов, тогда как масла на растительной основе не содержат продуктов животного происхождения. По мере того как становится доступным больше масел на растительной основе, вы можете задаться вопросом, полезны ли они для здоровья. В этой статье рассматривается питательная ценность масел на растительной основе, их потенциальные преимущества и недостатки, а также их сравнение с настоящим маслом.

Питаемся правильно

Поскольку они в основном сделаны из масел растительного происхождения, масла на растительной основе, как правило, содержат много калорий и жиров. Важно отметить, что содержание питательных веществ, особенно состав жирных кислот, растительного масла может варьироваться в зависимости от типов используемых масел и добавок.

Потенциальные преимущества

Поскольку масла на растительной основе изготавливаются из масел растительного происхождения и не содержат продуктов животного происхождения, использование этих продуктов может иметь определенные преимущества для вашего здоровья и окружающей среды.

Высокое содержание мононенасыщенных жиров

Мононенасыщенные жиры — это тип ненасыщенных жиров, которые имеют только одну двойную связь в своей химической структуре. Они часто содержатся в растительных маслах и орехах. Диеты с высоким содержанием мононенасыщенных жиров связаны с пользой для здоровья сердца, контроля сахара в крови и веса тела. Фактически, несколько исследований показали, что замена мононенасыщенных жиров насыщенными жирами в рационе связана со снижением риска ожирения и сердечных заболеваний. Поскольку некоторые масла растительного происхождения являются богатыми источниками мононенасыщенных жиров, таких как оливковое масло и масло авокадо, масло на растительной основе, как правило, содержит больше мононенасыщенных жиров, чем традиционное молочное масло.

Низкое содержание насыщенных жиров

По сравнению с обычным сливочным маслом, масла на растительной основе, как правило, содержат меньше насыщенных жиров. Несмотря на общие рекомендации, исследования не обнаружили существенной связи между потреблением насыщенных жиров и риском хронических состояний, таких как сердечные заболевания или инсульт. Однако исследования показали, что насыщенные жиры могут увеличивать факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая уровень холестерина ЛПНП (плохой), соотношение холестерина ЛПНП (плохой) к холестерину ЛПВП (хороший) и уровень белка, называемого аполипопротеином B. Также есть опасения, что высокое потребление насыщенных жиров может увеличить маркеры воспаления, что связано с повышенным риском нескольких хронических заболеваний. Напротив, растительные диеты были связаны со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и хронических воспалений. Хотя необходимы дополнительные исследования роли насыщенных жиров в общем состоянии здоровья, стоит отметить, что некоторые масла растительного происхождения, такие как кокосовое и пальмовое масло, являются богатыми источниками насыщенных жиров. В результате некоторые масла на растительной основе могут содержать большее количество насыщенных жиров, чем другие.

Лучше для окружающей среды

Уменьшение потребления продуктов животного происхождения и переход на более растительную схему питания были связаны с преимуществами для окружающей среды, такими как сокращение выбросов парниковых газов и использование земли и воды. Один обзор 63 исследований показал, что переход от традиционной западной диеты к рациональной схеме питания на основе растений может привести к сокращению выбросов парниковых газов и землепользования на 20–30%. Однако пальмовое масло, которое в основном получают из дерева Elaeis guineensis, которое растет в Западной и Юго-Западной Африке и содержится в нескольких маслах на растительной основе, вызывает споры. Было показано, что повышенный спрос на нефть имеет ряд негативных последствий для окружающей среды, включая вырубку лесов и утрату разнообразия дикой природы. Если вас беспокоит воздействие пальмового масла на окружающую среду, обязательно ищите продукты, не содержащие пальмового или пальмоядрового масла.

Удобная замена

Поскольку многие продукты имеют такой же вкус и ощущение во рту, как и обычное сливочное масло, растительные масла могут быть удобной веганской заменой тостов и при приготовлении пищи. Они также могут быть хорошей альтернативой сливочному маслу для людей с непереносимостью лактозы или аллергией на молочные продукты. Поскольку эти продукты являются веганскими, они также подходят для людей, страдающих аллергией на яйца, рыбу или моллюски. Однако важно отметить, что масло играет важную роль в окончательной текстуре и вкусе хлебобулочных и кондитерских изделий из-за его содержания воды и уникальных химических свойств. К счастью, существуют масла на растительной основе, которые обладают аналогичным эффектом при выпечке. Если вы планируете заменять веганское масло обычным маслом в рецептах, обязательно изучите, какой бренд или продукт подойдет лучше всего.

Недостатки, которые следует учитывать

При покупке сливочного масла на растительной основе также важно учитывать любые потенциальные недостатки, такие как качество ингредиентов, содержание омега−6 и цена.

Может быть сильно переработано. Как и в случае с другими растительными альтернативами, такими как овсяное молоко или веганский сыр, некоторые продукты подвергаются более глубокой переработке, чем другие. Наблюдательные исследования показали, что диеты с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов, как правило, содержат меньше важных питательных веществ и могут увеличить риск ожирения и сердечных заболеваний. При покупке масел на растительной основе ищите продукты с низким содержанием высокоочищенных масел и без искусственных добавок, таких как консерванты, красители и ароматизаторы. Кроме того, поскольку масла на растительной основе не содержат значительного количества необходимых питательных веществ, важно по-прежнему употреблять эти продукты в умеренных количествах в рамках общей здоровой диеты.

Может быть с высоким содержанием омега−6 жирных кислот. Помимо мононенасыщенных жиров, многие растительные масла, используемые в веганских масляных продуктах, содержат много полиненасыщенных жиров, особенно жирных кислот омега−6. Омега−6 и омега−3 — это два типа полиненасыщенных жиров, которые ваше тело не может производить самостоятельно. В результате вы должны получать их с пищей. Хотя оба типа жиров важны, было показано, что диеты с высоким содержанием омега−6 и низким содержанием омега−3 повышают уровень воспаления. Исследования показали, что растительные масла являются одним из основных источников поступления омега−6 в рацион. Поэтому, чтобы поддерживать баланс этих незаменимых жиров, обязательно регулярно включайте в свой рацион растительные источники омега−3, такие как семена чиа, семена льна и масло морских водорослей. Если вы не строго веган, жирная рыба, такая как лосось и сардины, также является отличным источником омега−3.

Может быть дороже. Еще один потенциальный недостаток сливочного масла на растительной основе заключается в том, что оно может быть дороже обычного сливочного масла. В то время как некоторые бренды имеют более конкурентоспособные цены, другие могут быть почти вдвое дороже обычного масла. Кроме того, некоторые бренды найти труднее, чем другие. Поэтому, в зависимости от вашего местоположения и бюджета, ваши варианты масляных продуктов на растительной основе могут быть ограничены.

Может содержать потенциальные аллергены. Хотя масло на растительной основе является хорошим вариантом для людей с аллергией на молочные продукты или непереносимостью лактозы, оно все же может содержать другие возможные аллергены. В частности, эти масла могут содержать сою, древесные орехи или глютен. Если у вас пищевая аллергия, важно проверить список ингредиентов на предмет возможных аллергенов.

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