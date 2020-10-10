Как проверить продукты на натуральность 

Увы, даже высокая стоимость того или иного продукта зачастую не гарантия его качества и натуральности. Как проверить, насколько безопасен купленный вами товар и нет ли в нем ненужных добавок, рассказывает «Рамблер».

Молоко

Недобросовестные производители часто разбавляют продукт водой. Чтобы понять, что перед вами продукт без добавок, взболтайте в стакане одну часть молока и две части спирта. После перемешивания на поверхности качественного молока сразу образуются хлопья белого цвета. Если же продукт разбавлен водой, то такой реакции не произойдет.

Творог и сметана

Для улучшения консистенции этих продуктов в них иногда добавляют крахмал. Чтобы проверить его наличие или отсутствие достаточно капнуть на продукт немного йода. Если творог или сметана содержат крахмал, то приобретут синий оттенок. Продукты же без добавок окрасятся в рыжий цвет.

Сливочное масло

Проверить качество сливочного масла можно при помощи обыкновенного кипятка. Кусочек продукта заливаем только что закипевшей водой и следим за реакцией: если масло сразу же растает, значит, перед вами натуральный продукт, а вот масло с добавками расслоится на небольшие кусочки.

Вино

К сожалению, от подделок этот продукт тоже не застрахован. Проверить вино на качество можно, добавив в его небольшое количество чайную ложку соды. Если цвет напитка никак не изменился, перед вами подделка. Натуральное вино должно потемнеть или приобрести сероватый оттенок.

Мед

Этот полезный продукт тоже часто подделывают. Разумеется, подделка уже вовсе не несет никакой пользы для здоровья и даже может быть опасна. Для увеличения объема продукта в мед иногда добавляют обыкновенный мел. Чтобы исключить такую вероятность, необходимо растворить небольшое количество меда в воде и добавить немного уксуса. Если никакой реакции не последовало, можно расслабиться, мела в продукте нет. Если же после добавления кислоты мед начнет шипеть и пениться, — перед вами продукт с добавкой.