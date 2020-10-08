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Какие продукты мешают вам похудеть 

Gotovim-Edim.Ru 8 октября 2020
Какие продукты мешают вам похудеть
Фото: Gotovim-Edim.Ru
Похудение — серьезный процесс, в котором важно соблюдать режим и придерживаться меры. Если бы мы питались в одно и то же время, наш организм привык бы работать подобно часам.
Однако большинство людей не имеет точного графика питания, из-за чего возникают скачки веса. Существуют определенные продукты, которые даже при особых усилиях замедляют процесс похудения. Мы расскажем, каких продуктов стоит избегать, чтобы похудеть.
Выпечка. Простые углеводы мгновенно превращаются в жир и откладываются на боках, особенно, если вы употребляете выпечку в ночное время суток. Дело в том, что ночью нашему организму энергия не нужна, поэтому он мгновенно превращает ее в лишний жир.
Козий сыр. Он очень жирный, поэтому им лучше лакомиться с утра или вообще исключить из рациона. Не стоит запивать эту закуску красным вином, как принято у итальянцев, чтобы не усугубить ситуацию. Козий жир содержит особые жиры, отделяющие пищевод от желудка. В итоге у вас возникает сильный голод, который вы не в силах контролировать. К тому же козий сыр быстро сворачивается в желудке и вызывает неприятные ощущения.
Черный шоколад. Да, диетологи твердят, что он невероятно полезен, но темный шоколад богат кофеином, который возбуждает аппетит. В итоге после пары квадратиков шоколада вам захочется съесть больше еды.
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