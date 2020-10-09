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Врач назвала продукты, от которых стоит отказаться в пандемию 

РИА Новости 42 минуты назад
Названы продукты, которые не стоит есть в пандемию
Фото: РИА Новости
Фастфуд, консервы и жареная пища — не лучший набор продуктов для поддержания иммунитета, а следовательно и употребления в период пандемии коронавируса, заявила врач эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина, отметив, что не лишнем также будет исключить из рациона и сахар, поскольку он негативно влияет на стенки сосудов.

"От консервов в принципе нужно отказаться — такие промышленно переработанные продукты обделены питательной ценностью. Стоит избегать и сахара, потому что он негативно влияет как на проницаемость сосудистой стенки, так и на рост бактерий. Кроме того, лучше сократить потребление жареной пищи и фастфуда", — рассказала РИА Новости Ненастина.

По словам эксперта, в этот тревожный для населения период иммунитет нужно поддерживать, а не ослаблять, поэтому особенно важно получать достаточное количество витаминов и минералов, которые содержатся в овощах и салатной зелени.
Желательно, чтобы в рационе присутствовала рыба, морепродукты, птица, молочные продукты, посоветовала Ненастина. Также надо больше пить жидкостей.

"Коронавирус в основном опасен для пожилых, поэтому важно, чтобы в их рационе было достаточное количество белка, витаминов. Не рекомендуется часто употреблять красное мясо, но раз в неделю в рационе оно должно присутствовать",

— рассказала врач, отметив, что усилить иммунитет лишь продуктами нельзя, нужно больше двигаться, дышать свежим воздухом и избегать стрессов.
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