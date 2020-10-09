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В Роскачестве рассказали, как выбрать яйца 

ТАСС и ещё 4 3 часа назад
В Роскачестве рассказали, как выбрать яйца
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Роскачество рекомендует покупать яйца у производителя, географически расположенного недалеко от места продажи. Об этом говорится в сообщении организации.

"Выбирайте производителя, который ближе по географическому расположению к торговой точке", — отмечается в сообщении.

Эксперты напоминают о необходимости обращать внимание на срок изготовления, который должен быть указан на упаковке. Кроме того, они советуют изучать продукцию на предмет трещин, сколов и чистоты. Желательно, чтобы яйца были без перьев, следов помета и повреждений.
В Роскачестве советуют мыть руки после прикосновения к яйцу, поскольку на скорлупе может жить возбудитель тяжелого инфекционного заболевания — бактерия сальмонелла. Место хранения яиц, по мнению экспертов, обязательно должно быть сухим, чистым и обязательно без посторонних запахов, потому что яйца впитывают в себя нежелательные ароматы. "К упаковке это тоже относится: никакой плесени и пятен на ней быть не должно", — подчеркнули в Роскачестве.
Как напомнили эксперты, при температуре от 0 до 20 градусов и относительной влажности воздуха 85-88% предусмотрено хранение диетических яиц не более 7 суток; столовых яиц — от 8 до 25 суток, мытых яиц — не более 12 суток. По мнению Роскачества, если не указан срок годности, то проверить свежесть куриного яйца можно, опустив его в воду. Если тонет, то свежее, если поднимается или плавает на поверхности — не первой свежести или несвежее.

Категории яиц

В организации также напомнили, что, согласно действующим российским стандартам, на каждом яйце, произведенном на птицефабрике, должна быть маркировка, которая состоит из букв и цифр — они могут быть синими или красными. Яйца делятся на категории в зависимости от своей массы. "Стоит запомнить простое правило: чем больше цифра, тем меньше размер самого продукта. Самые крупные куриные яйца маркируются буквами", — отметили в Роскачестве.
Таким образом, яйца весом от 35 до 44,9 грамма относятся к третьей категории, от 45 до 54,9 грамма — ко второй категории, от 55 до 64,9 грамма — к первой категории. Вес от 65 до 74,9 грамма дает яйцам категорию отборных, более 75 граммов — высшую категория (В). Буква "Д" обозначает, что яйцо диетическое. Такие яйца не хранятся при отрицательной температуре и реализуются в течение семи дней. Как правило, в данном случае маркировка наносится красными чернилами.
В Роскачестве подчеркнули, что отличие таких яиц заключается в свежести: любое диетическое яйцо превращается в столовое по истечении семи дней после производства. Если с момента сортировки, судя по дате на упаковке, прошло не более недели, то яйцо пока еще диетическое.
Буква "С" обозначает, что яйцо — столовое. Маркируются они синим цветом и хранятся до 25 дней вне холодильника и до 120 — в холодильнике.
Как отмечают эксперты, на полках магазинов встречаются яйца с достаточно "яркими" этикетками: "с йодом", "деревенские", "с витамином А и каротиноидами", "фитнес" — яйца с селеном, "витаминные" яйца с повышенным содержанием жирных кислот. Производители такое обогащение называют "созданием продуктов с заданными свойствами". Подобные яйца получают путем добавления к корму несушек соответствующих ингредиентов.
Многие производители также маркируют свою продукцию фразой "яркий желток". Как пояснили эксперты, в целом цвет желтка зависит от того, чем питалась курица. Обычно насыщенный желтый цвет желтка имеют яйца деревенских кур, которые росли на воле. У фабричных кур, сидящих на диете из комбикормов, цвет желтка светло-желтый, поэтому некоторые производители стали вводить в рацион кур добавки, окрашивающие желток в ярко-оранжевый цвет.
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