Врач назвал смертельную опасность домашних заготовок 

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал смертельную опасность домашних заготовок — они могут вызвать заболевание ботулизм. Видео с его предостережениями появилось 8 октября на YouTube-канале «О самом главном».

По словам врача, в домашние заготовки вместе с неотмытыми фрагментами почвы попадает бактерия Clostridium botulinum. При герметичной упаковке и хранении таких консервов в комнатной температуре, бактерия вырабатывает ботулинический токсин, который и вызывает опасную болезнь.

Чаще всего токсин попадает в консервы с мясом, рыбой и грибами, поскольку эти продукты сложнее отмыть от грязи, чем, к примеру, овощи.

При этом соль, сахар, уксус и термическая обработка блокируют бактерию. Гинзбург подчеркивает, что наличие токсина нельзя различить по вкусу и запаху. Несмотря на то, что ботулизм регистрируется гораздо реже, чем другие кишечные инфекции и отравления, от него гибнет треть заболевших.

В промышленном производстве подобная проблема почти не встречается, поскольку там консервы обрабатывают в автоклаве при температуре 120 градусов. В домашних условиях сложно создать такие условия, подчеркивает диетолог.

Гинзбург советует насторожиться, если крышка консервов вздулась, а при открытии банки нет характерного щелчка. Также не стоит употреблять домашние заготовки, если содержимое банки помутнело, либо внутри образовалась пленка или пузырьки воздуха.

При ботулизме у человека может появиться слабость, тошнота, проблемы со зрением, сухость во рту, паралич и проблемы с глотанием. В таком случае врач призывает немедленно вызвать скорую помощь.

Ранее Гинзбург назвал пять продуктов, способных продлить молодость. В список вошли зеленый чай, оливковое масло, льняное семя и рыба. Кроме того, доктор советует есть горький шоколад без добавленного сахара.