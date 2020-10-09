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В Роскачестве рассказали, как выбрать яйца 

Анастасия Иванова 1 час назад
Эксперты Роскачества раассказали, как выбрать хорошие яйца в магазине.
Самый простой совет — обратить внимание на то, где находится производство яиц. Самые свежие продукты будут вести из места, географически расположенного недалеко от точки продажи.
Также важно обращать внимание на срок изготовления, который указан на упаковке. Если не указан срок годности, проверить пригодность куриного яйца к употреблению можно, опустив его в воду. Если тонет, то свежее, если поднимается или плавает на поверхности, лучше его не есть.
Перед покупкой тщательно изучите продукцию на предмет трещин, сколов и чистоты. Желательно, чтобы яйца были без перьев, следов помета и повреждений.
На скорлупе может жить возбудитель тяжелого инфекционного заболевания — бактерия сальмонелла, поэтому после соприкосневания с яйцом, лучше всего помыть руки.
Обратите внимание на маркировку, которая указана на яйцах. Вес от 65 до 74,9 грамма дает яйцам категорию отборных, более 75 граммов — высшую категорию "В". Буква "Д" обозначает, что яйцо диетическое. Такие яйца не хранятся при отрицательной температуре и реализуются в течение семи дней. В этом случае маркировка наносится красными чернилами.
Любое диетическое яйцо превращается в столовое по истечении семи дней после производства. Если с момента сортировки, судя по дате на упаковке, прошло не более недели, то яйцо пока еще диетическое. То есть очень свежее.
Буква "С" обозначает, что яйцо — столовое. Маркируются они синим цветом и хранятся до 25 дней вне холодильника и до 120 — в холодильнике.
Место хранения яиц, по мнению экспертов, обязательно должно быть сухим, чистым и обязательно без посторонних запахов, потому что яйца впитывают в себя нежелательные ароматы.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, какие яйца лучше: белые или коричневые.
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