Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Продукты, которые едят только в России 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Продукты, которые едят только в России
Фото: depositphotos.com
В России существует множество национальных блюд, которые зачастую непонятны иностранцам. «Рамблер» расскажет о продуктах, которые вы можете встретить только в нашей стране или, максимум, на просторах постсоветского пространства.

Березовый сок

Многие иностранцы находятся в замешательстве, когда им рассказывают про березовый сок. Ведь, как можно получить сок из обычного дерева? Интересно, что одно время березовый сок заготавливали даже в промышленных масштабах.

Квас

Квас — самый популярный летний напиток в России. За границей вы его не встретите, а вот чайный гриб, который называют «комбучей» и делают из готовых смесей, еще можно найти.

Семечки

Вряд ли вы встречали на улицах Лондона, Праги или другого заграничного города, как бабушки сидели на лавочках и щелкали семечки. Хотя иногда иностранцы добавляют в свои блюда семена подсолнуха, но только не в кожуре.

Гречка

Пользы в этом продукте ничуть не меньше, чем в киноа, который так популярен среди иностранцев. В нем нет глютена, зато много железа и других микроэлементов.

Вареная сгущенка

Сгущенное молоко не так-то просто найти заграницей, а вареную сгущенку и вовсе невозможно. Такой десерт иностранцам кажется, как минимум, странным. На Западе люди предпочитают арахисовую пасту, что тоже вкусно.
Видео дня. На какой подушке лучше всего спится
Женский форум 6
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа вопиющая ошибка при варке картофеля
Названа вопиющая ошибка при варке картофеля
Что будет, если употреблять только кипяченую воду
Что будет, если употреблять только кипяченую воду
Эксперты рассказали, как вычислить коренную москвичку
Эксперты рассказали, как вычислить коренную москвичку
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Звездные мужчины, выбравшие жен постарше
04:41
Звездные мужчины, выбравшие жен постарше
Звёзды Любовь
Что сгубило Владимира «Динамита» Турчинского
03:24
Что сгубило Владимира «Динамита» Турчинского
Звёзды Здоровье
Какими были звезды до популярности
08:25
Какими были звезды до популярности
Звёзды
Что делать, если джинсы линяют
03:06
Что делать, если джинсы линяют
Дом и сад
Женитьбе Шуфутинского помешали
00:20
Женитьбе Шуфутинского помешали
Звёзды
У «спившейся» Овсиенко новое горе
03:14
У «спившейся» Овсиенко новое горе
Звёзды
Рудковскую обвинили в наживе на детях
02:53
Рудковскую обвинили в наживе на детях
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение