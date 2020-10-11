Продукты, которые едят только в России 

В России существует множество национальных блюд, которые зачастую непонятны иностранцам. «Рамблер» расскажет о продуктах, которые вы можете встретить только в нашей стране или, максимум, на просторах постсоветского пространства.

Березовый сок

Многие иностранцы находятся в замешательстве, когда им рассказывают про березовый сок. Ведь, как можно получить сок из обычного дерева? Интересно, что одно время березовый сок заготавливали даже в промышленных масштабах.

Квас

Квас — самый популярный летний напиток в России. За границей вы его не встретите, а вот чайный гриб, который называют «комбучей» и делают из готовых смесей, еще можно найти.

Семечки

Вряд ли вы встречали на улицах Лондона, Праги или другого заграничного города, как бабушки сидели на лавочках и щелкали семечки. Хотя иногда иностранцы добавляют в свои блюда семена подсолнуха, но только не в кожуре.

Гречка

Пользы в этом продукте ничуть не меньше, чем в киноа, который так популярен среди иностранцев. В нем нет глютена, зато много железа и других микроэлементов.

Вареная сгущенка

Сгущенное молоко не так-то просто найти заграницей, а вареную сгущенку и вовсе невозможно. Такой десерт иностранцам кажется, как минимум, странным. На Западе люди предпочитают арахисовую пасту, что тоже вкусно.