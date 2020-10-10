Раскрыта опасность утреннего кофе 

Специалисты из университета Бата в Великобритании раскрыли опасность привычки пить кофе по утрам. Об этом говорится в журнале Focus.de.

Исследователи исследовали анализы крови 29 добровольцев, чтобы выявить связь между уровнем инсулина и употреблением кофе натощак. Как выяснили специалисты, утренняя чашка кофе может привести к нарушению метаболизма.

Участникам эксперимента после сна давали кофе с сахаром, калорийность которого была равна обычному завтраку. Затем их будили на несколько минут каждый час, предлагали черный кофе, а после этого — сладкий напиток.

В результате выяснилось, что плохой сон и употребление кофе негативно повлияли на уровень сахара, который повысился на 50 процентов. Как считают ученые, это связано с неспособностью организма усвоить глюкозу сразу после пробуждения.

Специалисты рекомендовали пить кофе не натощак, а во время или после завтрака. Это позволить снизить риски для здоровья.