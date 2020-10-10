Раскрыт секрет полезного завтрака 

Эндокринолог, диетолог Александра Бавыкина раскрыла секрет полезного завтрака — утренний прием пищи должен надолго оставлять чувство сытости. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

Так, популярные у многих граждан на завтрак каши — источник «медленных», то есть длительно усваивающихся, углеводов, пищевых волокон и витамина В6. Именно благодаря им надолго сохраняется чувство насыщения. Эксперт посоветовала отдавать предпочтение кашам именно длительной варки, так как в «быстрых» кашах гораздо меньше волокон и витаминов, кроме того, в их составе может быть сахар.

По ее словам, идеальный завтрак необходимо собирать по «принципу тарелки». В ней должно присутствовать 50 процентов овощей или фруктов, четверть должны составлять «медленные» углеводы и еще столько же — белки. «Например, ваш завтрак может выглядеть так: каша с ягодами и орехами или яичница-глазунья и цельнозерновой тост с авокадо», — поделилась Бавыкина.

Диетолог призвала не начинать день с десертов и выпечки, так как в этих продуктах часто используются дешевые маргарины, богатые трансжирами. Кроме того, сдоба и торты почти не содержат пищевых волокон, и вместо «медленных» углеводов в организм попадут быстроусвояемые, помимо этого в них довольно много рафинированного сахара. Такой завтрак может стать причиной ожирения, предупредила она.