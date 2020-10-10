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Стало известно, кому нельзя есть кашу 

РИА Новости и ещё 5 32 минуты назад
Стало известно, кому нельзя есть кашу
Фото: РИА Новости
Кашу с высоким гликемическим индексом нельзя есть тем, кто следит за фигурой, а также тем, кто страдает от диабета или ожирения, рассказала в интервью "АиФ" врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина.
Она напомнила, что крупы являются важной составляющей рациона и содержат в своем составе большое количество полезных компонентов, но в то же время большинство из них имеет высокий гликемический индекс.
Как отметила Губкина, наиболее безопасной крупой с низким гликемическим индексом является перловая каша, средний показатель у гречки и риса, высокий — у пшенной, кукурузной и манной круп.

"Таким образом, для людей, стремящихся правильно питаться, быть стройными и здоровыми, а также для людей с сахарным диабетом, с ожирением наряду с калорийностью и объемом потребления каш необходимо учитывать и их гликемический индекс. И если он слишком высокий, то следует отказаться от такого варианта", — пояснила врач.

По словам Губкиной, когда уровень глюкозы выше, чем необходимо организму в определенный момент, избыток перерабатывается в жир и "откладывается" в запасы. "Поэтому резкие скачки уровня глюкозы в крови вредны, поступление ее нужно регулировать", — заключила специалист.
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