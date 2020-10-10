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Названо лучшее постное масло 

Lenta.ru и ещё 6 5 часов назад
Названо лучшее постное масло
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Роскачество провело исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») и назвало лучшее нерафинированное подсолнечное масло, более известное как постное. В исследовании приняли участие образцы семи брендов: «Затея», «Золотая семечка», «Дары Кубани», «Слобода», «ВкусВилл», «Благо» и «Элва».
Образцы четырех брендов относятся к маслу высшего сорта, «Дары Кубани» и «Слобода» — первого. При этом эксперты отмечают, что по характеристикам масло первого сорта не уступает образцам высшего сорта и опережающим требованиям Роскачества.
Образец под маркой «Золотая семечка» соответствует заявленному на этикетке первому сорту. При этом одно из масел высшего сорта — «Элва» — не соответствует предъявляемым к нему требованиям.
Специалисты выявили несоответствие требованиям ГОСТа по массовой доле фосфоросодержащих веществ в образцах под марками «Элва» и «Золотая семечка».
По итогам исследования все семь образцов получили высшую оценку — пять баллов. Серьезных нареканий не возникло ни к одному из них.
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