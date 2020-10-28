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Беременность

Турецкий врач назвал полезные для восстановления печени продукты 

Слово и Дело 1 час назад
Врач назвал полезные для восстановления печени продукты
Фото: Слово и Дело
Печень с возрастом теряет необходимое для нормальной работы вещество глутатион, которое можно восстановить путем соблюдения определенной диеты. Об этом информирует издание Sabah.
Турецкий врач Онур Япрак рассказал, что печень занимается расщеплением питательных веществ, метаболизмом белков, жиров, углеводов и фильтрацией токсичных накоплений. Высокий уровень глутатиона в печени позволяет ей бороться с влиянием вредных факторов.
Специалист рассказал, что поддерживать необходимый уровень аминокислоты в организме помогают продукты с содержанием серы, селена и витамина С. Он советует добавить в свой рацион рыбу, куриное мясо, брокколи, цитрусовые, творог, коричневый рис и куркуму.
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