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Какие продукты не стоит употреблять в пищу после 60 лет 

Kdpconsulting.ru 6 часов назад
Какие продукты нельзя употреблять после 60 лет
Фото: Kdpconsulting.ru
В таком возрасте необходимо учитывать возрастные свойства организма. Намного слабей в организме происходит обмен веществ, за счёт этого необходимо уменьшить количество потребляемой пищи.
Ели есть медицинские показатели, для какой либо диеты, то следует строго её соблюдать. Если нет, то не следует принимать или сильно ограничить в приём пищу из следующих продуктов: необходимо полностью исключить из рациона различные виды колбасных изделий, различное сало и все виды сливочного масла.
Убрать из рациона блюда из различного жареного мяса и жареной рыбы, лучше заменить на отварную пищу, но не чаще двух раз в неделю. Необходимо сократить потребление углеводов: любые разновидности сахара, сдобы, мёда, всевозможных макаронных и мучных изделий, рис, манку и особенно клубни картофеля. Не следует злоупотреблять приёмом различной жидкости. Исключить полностью следует все блюда, которые усиливают или возбуждают аппетит: крепкие бульоны и соусы, грибы, различные копчёности и всевозможные соленья.
Сократить потребление сахара и соли, блюда при приготовлении присаливать только по минимуму. Стоит свисти до минимума приём в пищу жирной молочной продукции и полностью исключить острые блюда.
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