Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Малышева перечислила «убийственную для человека» еду 

Lenta.ru и ещё 4 8 часов назад
Малышева перечислила «убийственную» еду
Фото: Lenta.ru
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале перечислила «убийственную для человека» еду. Выпуск опубликован на YouTube.
Соведущий Малышевой Андрей Продеус объяснил, что рекомендации касаются тех, кто находится в группе риска по тромбозу: людей в возрасте; тех, кто страдает варикозом; тех, кто ведет сидячий или малоподвижный образ жизни; а также людей с заболеваниями сердца и сосудов.
Малышева подчеркнула, что названные продукты опасны для всех, кому по каким-либо причинам назначили антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь. По словам телеврача, существуют продукты, употребление которых полностью уничтожит эффект от принимаемых лекарств и приведет к образованию тромбов.
В этот список попали петрушка, шпинат и базилик. Людям, больным атеросклерозом, варикозной болезнью, а также принимающим антикоагулянты, Малышева посоветовала полностью исключить их из рациона. Доктор также назвала несколько продуктов, которые снижают риск образования тромбов. Ими оказались киви, миндаль и куркума.
Последние новости
Белоруссия ввела новое правило для въезда россиян Белоруссия ввела новое правило для въезда россиян Apple выпустила первый iPhone с 5G Apple выпустила первый iPhone с 5G ЦБ анонсировал создание цифрового рубля ЦБ анонсировал создание цифрового рубля
Женский форум 1
Еда , Елена Малышева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семенович напугала поклонников фигурой
Семенович напугала поклонников фигурой
Названы три продукта, которые помогут быстро похудеть
Названы три продукта, которые помогут быстро похудеть
5 идеальных продуктов для остроты зрения
5 идеальных продуктов для остроты зрения
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
За что россияне полюбили имбирь
02:59
За что россияне полюбили имбирь
Еда Здоровье
Привычки, которые делают нас толстыми
06:11
Привычки, которые делают нас толстыми
Здоровье
Как спасти от удушья человека, поперхнувшегося едой
05:23
Как спасти от удушья человека, поперхнувшегося едой
Здоровье
Какая косметика отбирает у вас здоровье
06:11
Какая косметика отбирает у вас здоровье
Здоровье Красота
Что стало с женой Харламова, брошенной ради Асмус
03:20
Что стало с женой Харламова, брошенной ради Асмус
Звёзды Любовь
Что делать, если вам не нравится ваш холодильник
02:29
Что делать, если вам не нравится ваш холодильник
Дом и сад
Что будет, если каждый день есть грецкие орехи
06:30
Что будет, если каждый день есть грецкие орехи
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение