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Назван ингредиент, который превратит суп в «питательную бомбу» 

РИА Новости и ещё 5 4 часа назад
Назван ингредиент, делающий суп «питательной бомбой»
Фото: РИА Новости
Ресторатор Магда Гессер рассказала секрет приготовления супа по собственному рецепту, пишет Wirtualna Polska.
Кулинар отмечает, что блюдо превратится в "питательную бомбу", если добавить в бульон гвоздику. Гессер указывает, что таким образом суп станет не только более вкусным, но и полезным.
Автор напоминает, что гвоздика обладает обезболивающим эффектом, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, поддерживает естественный иммунитет, понижает уровень холестерина в крови, помогает бороться с простудой, болью в горле и головными болями. К тому же, гвоздика обладает противовирусными и антибактериальными свойствами.
Кроме того, Гессер поделилась другим полезным советом при готовке супа. По ее словам, блюдо станет вкуснее, если в нем использовать разные виды мяса.
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