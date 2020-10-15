Назван ингредиент, делающий суп «питательной бомбой»

Ресторатор Магда Гессер рассказала секрет приготовления супа по собственному рецепту, пишет Wirtualna Polska.

Кулинар отмечает, что блюдо превратится в "питательную бомбу", если добавить в бульон гвоздику. Гессер указывает, что таким образом суп станет не только более вкусным, но и полезным.

Автор напоминает, что гвоздика обладает обезболивающим эффектом, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, поддерживает естественный иммунитет, понижает уровень холестерина в крови, помогает бороться с простудой, болью в горле и головными болями. К тому же, гвоздика обладает противовирусными и антибактериальными свойствами.

Кроме того, Гессер поделилась другим полезным советом при готовке супа. По ее словам, блюдо станет вкуснее, если в нем использовать разные виды мяса.