Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Кулинар назвал ингредиент, который сделает из супа «питательную бомбу» 

Стелла Шмель 2 часа назад
Раскрыт секрет приготовления «питательной бомбы»
Фото: depositphotos.com
Зарубежный ресторатор Магда Гессер назвала неожиданный ингредиент, который сделает суп особенно питательным. Ее слова приводит издание Wirtualna Polska.
Как считает Гессер, в бульон следует добавить гвоздику. В таком случае суп превратится в "питательную бомбу" и станет не просто вкусным, но и очень полезным блюдом.
Кулинар напомнила, что гвоздика улучшает работу ЖКТ, понижает холестерин, поддерживает уровень холестерина в крови, обезболивает и помогает бороться с вирусами.
Гессер добавила, что если приготовить суп из нескольких видов мяса, то блюдо приобретет более яркий вкус.
Ранее "Рамблер" писал о том, для кого может быть опасен рыбий жир.
Видео дня. 5 трюков, чтобы удалить царапины с очков
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева перечислила «убийственную» еду
Малышева перечислила «убийственную» еду
«Деньги закончились. Он в долгах»
«Деньги закончились. Он в долгах»
Почему высота кровати не должна превышать 50 см
Почему высота кровати не должна превышать 50 см
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Какие растения надо посадить перед входом в дом
04:38
Какие растения надо посадить перед входом в дом
Дом и сад
Чем чай матча лучше других
06:06
Чем чай матча лучше других
Еда
Кому присудили квартиру Федосеевой-Шукшиной
02:54
Кому присудили квартиру Федосеевой-Шукшиной
Звёзды Любовь
Как надуть много шариков без гелия
02:11
Как надуть много шариков без гелия
Дом и сад
Травматолог рассказал о вреде ортопедической обуви
10:53
Травматолог рассказал о вреде ортопедической обуви
Здоровье
Как удалить зубной камень в домашних условиях
02:20
Как удалить зубной камень в домашних условиях
Здоровье
5 трюков, чтобы удалить царапины с очков
03:23
5 трюков, чтобы удалить царапины с очков
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение