Раскрыт секрет приготовления «питательной бомбы»

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Зарубежный ресторатор Магда Гессер назвала неожиданный ингредиент, который сделает суп особенно питательным. Ее слова приводит издание Wirtualna Polska.

Как считает Гессер, в бульон следует добавить гвоздику. В таком случае суп превратится в "питательную бомбу" и станет не просто вкусным, но и очень полезным блюдом.

Кулинар напомнила, что гвоздика улучшает работу ЖКТ, понижает холестерин, поддерживает уровень холестерина в крови, обезболивает и помогает бороться с вирусами.

Гессер добавила, что если приготовить суп из нескольких видов мяса, то блюдо приобретет более яркий вкус.