Почему сыровяленая колбаса самая безопасная 

Слово «колбаса» все чаще вызывает у нас неоднозначную реакцию. Любимый продукт в последнее время многими воспринимается как небезопасный. Почему? По классификации МАИР (Международное агентство по изучению рака, англ. International Agency for Research on Cancer (IARC) колбасные изделия отнесены к первой группе опасности. Это означает, что канцерогенный эффект данных продуктов для человека полностью доказан.

Во вторую группу внесено красное мясо — основа большинства колбас. Руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей России, Андрей Мосов, поясняет, что при нагреве мяса в нем образуются различные канцерогенные соединения, причем, чем больше термической обработки, тем оно вреднее. Самой вредной является жарка. В то же время, утверждает руководитель центра, опаснее красного мяса только колбасы, приготовленные из него. Особенно с использованием технологии копчения.

Исходя из этого, наиболее вредными следует признать полукопченые и копченые колбасы. Причем на первом месте по вредности будут стоять именно полукопченые. На оба вида этих колбас идет одно и то же красное мясо. Оно вымачивается в рассоле от 12 до 48 часов, что само по себе очень вредно, затем измельчается в фарш, в который добавляют всевозможные специи. Для копченых, по стандартам ГОСТ, массу коптят, варят и опять коптят. Для полукопченых — обжаривают, варят, а затем коптят. Таким образом, в технологии полукопченых колбас применяются все самые вредные компоненты: использование красного мяса, его обжарка и копчение. Согласно заключению ученых из Цюрихского университета, существует прямая связь между частым потреблением копченых колбас из говядины, свинины, баранины и бекона и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака прямой кишки.

Сырокопченая колбаса

Она не подвергается никакой термической обработке, зато процесс ее копчения более длительный. Отсюда дополнительное количество канцерогенов, среди которых бензапирен и нитрозамины. Еще в этом продукте много жира, что нежелательно для страдающих целым рядом заболеваний и тех, кто тщательно следит за своей фигурой.

Ветчина и вареная колбаса — продукты, которые чаще всего употребляют на завтрак. Это и делает их очень опасными. При их изготовлении используется большое количество натрия (попросту соли) — без него эти виды колбас не сохранить. Если колбаса свиная, говяжья или из смеси красных видов мяса, она является источником насыщенных жиров и холестерина, способствующих ускоренному развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Даже если ветчина и колбаса будут из мяса птицы, в них все равно сохранится повышенное содержание натрия. Специалисты Американского противоракового общества говорят о высоком содержании в этих двух видах колбас нитратов и нитритов. Те и другие, согласно заключениям специалистов, увеличивают риск возникновения онкологических заболеваний, в первую очередь рака толстой кишки.

Ливерная и кровяная колбасы

Для них актуально все то, что говорилось о вареных и ветчинных. Только ливерную делают не из мяса, а из внутренних органов животного. Когда-то ее называли печеночной, так как основу этого продукта составляла исключительно печень. Сегодня в магазинах печеночную тоже можно встретить. Но плюс к ней есть еще и ливерная. При ее изготовлении наряду с печенью используют почки и брыжейку — субпродукты первой категории, либо сердце, желудок, вымя, рубец — субпродукты второй категории.

Начинка кровяной колбасы понятна из названия. В идеале это должна быть хорошо очищенная кровь здоровых животных. Все эти виды колбас имеют самый короткий срок хранения. Правда, изготовители часто пытаются продлить его искусственно, пичкая эти колбасы всевозможными консервантами. Недавние проверки Роскачества показали, что многие виды колбас выпускаются с нарушениями ГОСТа: к примеру, мяса в них было даже меньше минимально допустимой нормы. Что же касается конкретно ливерных и кровяных колбас, то в их начинку входили хрящи, сухожилия и прочие малосъедобные части тела животного.

Но даже если оба вида колбас соответствуют всем принятым стандартам, есть большой список заболеваний, при которых употребление такого вида колбас строжайше запрещено. К ним относятся, например, болезни сердца, печени, почек, желчевыводящих путей и другие.

Сыровяленая колбаса

Среди колбас из красного мяса она самая безвредная. Ее производство включает в себя только процесс продолжительной сушки. На этот продукт идут лишь высшие сорта говядины, свинины, баранины, а нередко и конины. Поэтому по цене такая продукция — из самых дорогих. Все, что дешевле 900 рублей за килограмм — это уже подделка, связанная с использованием низкосортного мяса, а, возможно, и с нарушением технологии. Cыровяленая колбаса очень полезна, так как из-за отсутствия термообработки в ней сохраняются все полезные вещества, которые есть в мясе. Самый большой ее недостаток — соль, без которой такая колбаса быстро портится. При правильном приготовлении и соблюдении температуры хранения сыровяленая колбаса может пролежать до девяти месяцев.

Колбасные изделия из мяса птицы лишены всех недостатков, присущих изделиям из красного мяса. Но в куриной колбасе или продукте из индейки ничуть не меньше соли и вредных добавок, которые делают их вкусными, красивыми на вид, но далеко не всегда полезными.