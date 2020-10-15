В российской колбасе нашли вирус африканской чумы

Продукция хранилась в холодильнике на одном из складов Великого Новгорода. Около 14 килограмм зараженной колбасы уже уничтожены. В Новгородском областном комитета ветеринарии пояснили, что геном вируса безопасен для людей, но смертелен для свиней и кабанов.