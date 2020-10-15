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В российской колбасе нашли вирус африканской чумы

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
В колбасе, произведенной мясокомбинатом в Воронежской области, нашли ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС), пишет «Интерфакс».
Продукция хранилась в холодильнике на одном из складов Великого Новгорода. Около 14 килограмм зараженной колбасы уже уничтожены. В Новгородском областном комитета ветеринарии пояснили, что геном вируса безопасен для людей, но смертелен для свиней и кабанов.
На инфицированном объекте установили карантин до 22 октября, там проходят мероприятия по ликвидации АЧС. Территория закрыта для посещения, также запрещена отгрузка любой животноводческой продукции.
Еда,Интерфакс,
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