Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоБеременность

Какое масло полезнее: оливковое или подсолнечное

Анастасия Иванова
2 часа назад
Существует распространенное мнение, что оливкое масло — самое полезное. "Рамблер" решил выяснить, насколько эта информация правдива.
Какое масло полезнее: оливковое или подсолнечное
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Оливковое или подсолнечное

На самом деле, точный ответ дать достаточно трудно. Поэтому многие шеф-повары придерживаются мнения, что лучше использовать оба типа масел масел, тем самым обогащая организм полезными веществами.
В составе подсолничного масла содержатся витамины E, F и необходимые человеку жирные кислоты. Содержание кислот омега-6 в подсолнечном масле составляет до 74%, а в оливковом не менее 20%. Таким образом, источником полиненасыщенных жирных кислот в большей степени является подсолнечное масло.
Содержание мононенасыщенных жирных кислот в оливковом масле составляет 77%, а в подсолнечном – 16%. Следовательно, источником омега-9 может служить оливковое масло.

Рафинированное или нет

Любое нерафинированное растительное масло лучше всего использовать для приготовления холодных блюд. Такое масло обладает ароматным запахом.
Под воздействием высокой температуры на подсолнечное масло в нем образуются канцерогены, которые повышают риск новообразований, поэтому для жарки и фритюра лучше использовать оливковое.
Для блюд, которые необходимо готовить при температуре 120 °С и выше, рекомендуется использовать подсолнечное или оливковое рафинированное масло.
Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители