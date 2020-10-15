Какое масло полезнее: оливковое или подсолнечное

Существует распространенное мнение, что оливкое масло — самое полезное. "Рамблер" решил выяснить, насколько эта информация правдива.

Оливковое или подсолнечное

На самом деле, точный ответ дать достаточно трудно. Поэтому многие шеф-повары придерживаются мнения, что лучше использовать оба типа масел масел, тем самым обогащая организм полезными веществами.

В составе подсолничного масла содержатся витамины E, F и необходимые человеку жирные кислоты. Содержание кислот омега-6 в подсолнечном масле составляет до 74%, а в оливковом не менее 20%. Таким образом, источником полиненасыщенных жирных кислот в большей степени является подсолнечное масло.

Содержание мононенасыщенных жирных кислот в оливковом масле составляет 77%, а в подсолнечном – 16%. Следовательно, источником омега-9 может служить оливковое масло.

Рафинированное или нет

Любое нерафинированное растительное масло лучше всего использовать для приготовления холодных блюд. Такое масло обладает ароматным запахом.

Под воздействием высокой температуры на подсолнечное масло в нем образуются канцерогены, которые повышают риск новообразований, поэтому для жарки и фритюра лучше использовать оливковое.