Названы главные ошибки при консервировании 

Кулинарный блогер Анна Кириллова рассказала, как готовить консервы, чтобы не испортить их вкус.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" она отметила, что очень часто рецепт предполагает слишком большое количества масла или уксуса, из-за чего сильно перебивается вкус овощей.

"Бывает, написано "добавить стакан уксуса" или "стакан масла". Мне кажется, это получается очень кисло или очень жирно", — сказала Кириллова.

Блогер посоветовала изменять пропорции в рецепте под свой вкус.

"Золотое правило консервирования — тщательно все вымойте", — подчеркнула кулинар.

Она добавила, что не стоит пользоваться средством для мытья посуды.