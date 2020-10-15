Названы главные ошибки при консервировании 

Кулинарный блогер Анна Кириллова рассказала, как готовить консервы, чтобы не испортить их вкус.
В эфире радиостанции "Говорит Москва" она отметила, что очень часто рецепт предполагает слишком большое количества масла или уксуса, из-за чего сильно перебивается вкус овощей.
"Бывает, написано "добавить стакан уксуса" или "стакан масла". Мне кажется, это получается очень кисло или очень жирно", — сказала Кириллова.
Блогер посоветовала изменять пропорции в рецепте под свой вкус.
"Золотое правило консервирования — тщательно все вымойте", — подчеркнула кулинар.
Она добавила, что не стоит пользоваться средством для мытья посуды.
"Без фанатизма, но просто вымойте свои продукты, и банки, и крышки. Тогда все получится", — пояснила Кириллова.