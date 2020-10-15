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Названы главные ошибки при консервировании 

РИА Новости и ещё 2 25 минут назад
Названы главные ошибки при консервировании
Фото: РИА Новости
Кулинарный блогер Анна Кириллова рассказала, как готовить консервы, чтобы не испортить их вкус.
В эфире радиостанции "Говорит Москва" она отметила, что очень часто рецепт предполагает слишком большое количества масла или уксуса, из-за чего сильно перебивается вкус овощей.

"Бывает, написано "добавить стакан уксуса" или "стакан масла". Мне кажется, это получается очень кисло или очень жирно", — сказала Кириллова.

Блогер посоветовала изменять пропорции в рецепте под свой вкус.

"Золотое правило консервирования — тщательно все вымойте", — подчеркнула кулинар.

Она добавила, что не стоит пользоваться средством для мытья посуды.

"Без фанатизма, но просто вымойте свои продукты, и банки, и крышки. Тогда все получится", — пояснила Кириллова.

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Еда , Анна Кириллова , Радиостанция "Говорит Москва"
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