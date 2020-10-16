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Как хранить зелень в холодильнике, чтобы она не сгнила 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Как хранить зелень, чтобы она не сгнила
Фото: depositphotos
Зелень может сгнить в холодильнике за несколько дней, это доставляет хозяйкам много хлопот. Когда мы храним ее в обычном пакете, продукт вырабатывает конденсат, который способствует гниению. Но если оставить зелень без пакета, то петрушка и кинза быстро высыхают, так как растение теряет всю влагу. "Рамблер" расскажет, как сохранить зелень свежей.
Если вы купили зелень, которая плотно закрыта специальной полиэтиленовой упаковкой (зачастую в таких упаковках продается шпинат или руккола), не вскрывайте ее до употребления. Без доступа кислорода зелень сохраняется лучше.
Если продукт изначально влажный, его можно просушить с помощью полотенца, а потом обернуть пергаментной бумагой и поместить в холодильник. Правда, этот способ "работает" не так долго, так как зелень изначально намокла.
Зелень в горшочках хранится дольше, благодаря открытому доступу к питательным веществам. Поэтому вы можете поставить открытую зелень в емкость с водой и поместить ее в холодильник. В летнее время таким образом зелень можно хранить и на подоконнике. Кстати, мята быстрее всего пускает корни при таком способе хранения, потом ее можно заново прорастить.
Но лучше всего укроп, базилик и петрушка хранятся в обычной стеклянной банке. Достаточно подрезать стебли и поместить сухую зелень в банку с крышкой. Вы удивитесь, как долго петрушка или укроп не будут гнить и желтеть.
Если вы задумываетесь о долгосрочном хранении и хотите сделать запасы для быстрого приготовления, то зелень необходимо нарезать разложить по пакетам и заморозить.
Также вы можете разместить нарезанную зелень в формы для льда и залить ее любимым маслом. Когда ароматный кубик схватится, вы сможете жарить на нем стейки из мяса и рыбы или добавлять масло в соусы.
А если зелень все-таки успела подгнить, вытащите ее из холодильника и разложите на пергаментной бумаге. Когда зелень высохнет ее можно порезать и использовать в качестве специи. Хранить сухую зелень лучше всего в банке под марлей или крышкой с дырочками, чтобы сухая трава не покрылась плесенью.
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