Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике 

Продукты, не требующие хранения в холоде или портящиеся от низкой температуры или влажности, не следует хранить в холодильнике, об этом изданию Helsingin Sanomat рассказала директор по развитию финской организации по домоводству Marttaliitto Эмми Туовинен.

Она напомнила, что сухие продукты лучше хранятся при комнатной температуре, а влажные — в холодильнике. Не следует хранить в холодильнике хлеб, базилик, сухие кубики для бульона, а также открытые упаковки с кофе, так как данный продукт легко поглощает другие запахи. Кроме того, не стоит ставить в холодильник шоколад, так как из-за этого может измениться его вкус, при этом аромат охлажденного шоколада раскрывается не полностью.

Бананы, по словам Туовинен, также следует хранить при комнатной температуре, даже с учетом того, что они могут потемнеть слишком быстро.

Куриные яйца, посоветовала эксперт, можно хранить как при комнатной температуре, так и в холодильнике. При этом яйца, используемые для выпечки, надо хранить при комнатной температуре, отметила она.

В отношении горчицы, кетчупа, томатной пасты и острых соусов действует правило "до вскрытия в сухом месте, после вскрытия — в холодильнике", добавила Туовинен. При этом лучшее место для хранения такого продукта, как растительное масло — слегка прохладное, сухое и темное, в то время как рапсовое масло лучше хранить в холодильнике.

Молоко, прошедшее термическую обработку, и растительное молоко до открытия также надо хранить при комнатной температуре, а ставить в холодильник лишь после вскрытия упаковки.

Такие овощи, как огурцы, помидоры, сладкий перец и салат обычно хранят при комнатной температуре или в прохладном отделении холодильника, добавила Туовинен. Она заметила, что помидоры сохраняют вкус лучше, а также дозревают и становятся вкуснее при комнатной температуре. При этом из свежей зелени в холодильнике нужно хранить укроп и зеленый лук, заключила эксперт.