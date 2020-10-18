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Почему сосиски лопаются при варке 

Анастасия Иванова 42 минуты назад
Сосиски можно назвать одним из самых популярных видов перекуса. Их легко готовить, они дешевые и сытные, правда, очень часто разрываются при варке и теряют приятный вид. "Рамблер" решил выяснить, почему так происходит.
Далеко не все сосиски имеют свойство лопаться. Означает ли это, что вы купили некачественный продукт? Оказывается, вовсе нет. Процесс "разрыва" сосиски напрямую зависит от материала, из которого изготовлена их оболочка, например, лопнуть может исключительно натуральная оболочка. А синтетическая будет держать содержимое до последнего, разве что немного сожмется под воздействием высоких температур.
Также сосиски лопаются только вертикально. Согласно закону Паскаля, давление внутри цилиндра происходит с одинаковой силой по разным направлениям. Сила, действующая на стенки продукта, создает продольное и поперечное напряжение. И продольное напряжение в нашем случае будет в два раза сильнее. Поэтому, сосиски в натуральной оболочке разрываются вертикально.
Если вам не нравится, как в итоге выглядит блюдо, вы можете избежать этого. Во-первых, можно проколоть сосиску в нескольких местах вилкой или просто не доводить ее до кипения. Еще можно попробовать поджарить сосиски или приготовить их на пару.
Приятного аппетита!
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