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Названы лучшие глазированные сырки 

Lenta.ru 29 минут назад
Названы лучшие глазированные сырки
Фото: Lenta.ru
Роскачество провело исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») и назвало лучшие глазированные творожные сырки. В нем приняли участие образцы восьми брендов: «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Б. Ю. Александров», «Ростагроэкспорт», «Чудо», «Советские традиции», «Свитлогорье» и «Творобушки».
Три производителя — «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки» и «Б. Ю. Александров» — указали на этикетке, что сырки содержат молочный шоколад. Исследование подтвердило, что это действительно так.
При этом образцы «Б. Ю. Александров» и «Советские традиции» не соответствуют ГОСТу по показателям массовой доли влаги и кислотности творожной части. Однако отклонения оказались незначительными.
При исследовании образца под маркой «Творобушки» эксперты выявили содержание заменителя молочного жира — фитостеринов. Таким образом, продукт не соответствует требованиям, предъявляемым к сыркам и не может называться ими.
По итогам исследования лучшим был признан глазированный творожный сырок «Вкуснотеево». Также в тройку вошли «Коровка из Кореновка» и «Б. Ю. Александров». Далее места распределились между «Ростагроэкспортом», «Чудом», «Советскими традициями» и «Свитлогорьем».
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