Роскачество назвало лучшие глазированные сырки 

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Роскачество выявило лучшие глазированные сырки с помощью исследования. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Роскачество.

В тестировании приняли участие сырки восьми марок: «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Б. Ю. Александров», «Ростагроэкспорт», «Чудо», «Советские традиции», «Свитлогорье» и «Творобушки».

Три производителя указали, что сырки покрыты молочным шоколадом. Исследование подтвердило наличие шоколада в сырках. Он есть в образцах брендов «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки» и «Б. Ю. Александров».

Выяснилось, что сырки марок «Б. Ю. Александров» и «Советские традиции» не соответствуют стандартам ГОСТа по показателям массовой доли влаги и кислотности творожной части. При этом, в Роскачестве отметили, что отклонения незначительны.

В образцах бренда «Творобушки» эксперты был найден заменитель молочного жира — фитостерин. В исследовании отмечается, что из-за этого компонента продукт не может называться творожным сырком.

По итогам исследования эксперты назвали лучшую марку сырков. Ей оказалась «Вкуснотеево». В тройку лучших вошли «Коровка из Кореновка» и «Б. Ю. Александров».