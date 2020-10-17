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Продукты, которые вредят вашей фигуре 

Gotovim-Edim.Ru 3 часа назад
Продукты, которые вредят вашей фигуре
Фото: Gotovim-Edim.Ru
Лишний жир — проблема, с которой сталкивается практически каждая женщина. При этом достаточно уделить больше внимания питанию, чтобы снизить вес. Мы расскажем, какие продукты таят скрытую угрозу.
Нутрициологи рекомендуют всем худеющим особое внимание уделить качеству питания. Оно должно быть сбалансированным, чтобы лишние калории не откладывались в организме про запас. Существуют определенные продукты, которые повышают калорийность рациона. При этом мы можем есть их в больших количествах и даже не обращать на это внимание. Расскажем о таких продуктах подробнее.
Сахар. Исключите этот продукт из рациона и вы удивитесь, какое негативное влияние он оказывает на тело! Сахар вреден не только для фигуры, но и для кожи, кишечника. Если вас тянет съесть сладенького, сразу же отрабатывайте съеденные калории, пока они не успели отложиться про запас.
Белый хлеб, рис, макароны. Это настоящие калорийные бомбы, которые присутствуют в нашем рационе на ежедневной основе. Еще одна скрытая угроза этих продуктов — высокий гликемический индекс. Углеводы из этих продуктов организм расщепляет в сахар, что может негативно сказаться на состоянии кожи. К тому же после трапезы продуктами с высоким гликемическим индексом вам захочется есть через полчаса.
Переработанное мясо. Это котлеты, сосиски, колбасы. Им не место в вашем рационе, если вы хотите избавиться от целлюлита.
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