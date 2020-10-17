Врач дала совет россиянам по выбору хлеба

Российский врач-гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова дала несколько советов, как правильно выбирать хлеб. Об этом в субботу, 17 октября, она рассказала в интервью радиостанции «Говорит Москва»

По ее словам, в цельнозерновом, ржаном и бородинском хлебе есть необходимые человеческому организму витамины группы B, а также клетчатка. По этой причине, заявила врач-гастроэнтеролог, данный вид изделий самый полезный из всех хлебобулочных.

«Если мы едим белый батон — мы ничего не получаем, кроме пустых углеводов, потому что сахар», — пояснила Дианова.

В магазине надо обратить внимание на список ингредиентов, напечатанных на этикетке.

«Смотрите, чтобы сахар был как можно дальше от начала перечисления ингредиентов, — пояснила Дианова. — Его все равно немножко добавляют». При выборе ржаного хлеба важно понимать, что в нем всегда есть смешение муки пшеничной и ржаной — это прописано в определенных стандартах качества, добавила врач.

Если хлеб пахнет «слишком сильно кислым, иногда прям дрожжами», то такое изделие брать не стоит. Дианова заметила, что есть новый способ брожения на ржаной закваске.

«И там есть молочно-кислые бактерии, которые подавляют плесневый рост, который может случайно попасть туда из самой муки», — сказала врач и отметила, что к ней часто обращаются с жалобами на изжогу и вздутие «именно из-за ржаного хлеба».

Кроме того, врач заявила, что против добавок в таких изделиях, так как это обычная «маркетинговая фишка». «Если там написано, что хлеб просто с морковкой, не факт, что там сушеная морковка положена, она может быть обжаренная в масле», — объяснила она и добавила, что «все добавки априори повышают калорийность».