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Врач объяснила россиянам, как выбирать хлеб 

Полина Алферова 36 минут назад
Врач объяснила россиянам, как выбирать хлеб
Фото: Pixabay
Врач-гастроэнтеролог и блогер Нурия Дианова рассказала в интервью радиостанции «Говорит Москва» о правилах выбора хлеба.
По мнению Диановой, полезнее всего — ржаной, бородинский и цельнозерновой хлеб, богатый клетчаткой и витаминами группы В. А вот батоном, наоборот, не следует злоупотреблять.

«Если мы едим белый батон — мы ничего не получаем, кроме пустых углеводов, потому что сахар», — уточнила Нурия Дианова.

При выборе хлеба следует также внимательно читать перечень ингредиентов на этикетке.

«Смотрите, чтобы сахар был как можно дальше от начала перечисления ингредиентов, — подчеркнула Дианова. — Его все равно немножко добавляют».

Кроме того, нужно помнить, что ржаной хлеб всегда пекут из смеси пшеничной и ржаной муки, что соответствует утвержденным стандартам качества.
Также Дианова отметила, что не стоит хлеб с чересчур кислым запахом.
«Там есть молочно-кислые бактерии, которые подавляют плесневый рост, который может случайно попасть туда из самой муки», — пояснила врач и добавила, что пациенты часто жалуются на изжогу и вздутие из-за ржаного хлеба.
Дианова подчеркнула, что все добавки в хлебе являются лишь маркетинговой уловкой. Кроме того, они увеличивают калорийность хлеба.
«Если там написано, что хлеб просто с морковкой, не факт, что там сушеная морковка положена, она может быть обжаренная в масле», — уточнила она.
Ранее «Рамблер» писал, что названы лучшие глазированные сырки.
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