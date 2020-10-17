Врач объяснила россиянам, как выбирать хлеб 

Врач-гастроэнтеролог и блогер Нурия Дианова рассказала в интервью радиостанции «Говорит Москва» о правилах выбора хлеба.

По мнению Диановой, полезнее всего — ржаной, бородинский и цельнозерновой хлеб, богатый клетчаткой и витаминами группы В. А вот батоном, наоборот, не следует злоупотреблять.

«Если мы едим белый батон — мы ничего не получаем, кроме пустых углеводов, потому что сахар», — уточнила Нурия Дианова.

При выборе хлеба следует также внимательно читать перечень ингредиентов на этикетке.

«Смотрите, чтобы сахар был как можно дальше от начала перечисления ингредиентов, — подчеркнула Дианова. — Его все равно немножко добавляют».

Кроме того, нужно помнить, что ржаной хлеб всегда пекут из смеси пшеничной и ржаной муки, что соответствует утвержденным стандартам качества.

Также Дианова отметила, что не стоит хлеб с чересчур кислым запахом.

«Там есть молочно-кислые бактерии, которые подавляют плесневый рост, который может случайно попасть туда из самой муки», — пояснила врач и добавила, что пациенты часто жалуются на изжогу и вздутие из-за ржаного хлеба.

Дианова подчеркнула, что все добавки в хлебе являются лишь маркетинговой уловкой. Кроме того, они увеличивают калорийность хлеба.