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Названо самое полезное для иммунитета мясо 

Lenta.ru и ещё 2 5 часов назад
Названо самое полезное для иммунитета мясо
Фото: Lenta.ru
Мясо курицы особенно полезно для здоровья, в частности, для иммунной системы человека. Оно обладает большим запасом аминокислот, недостаток которых может отразиться в ухудшении иммунитета. Об этом на своей странице в Instagram написала диетолог Светлана Фус.
Врач подчеркнула, что куриное мясо — это прежде всего белковая пища. Именно белки расщепляются на аминокислоты, необходимые для «строительства» организма. «Если мы заботимся о нашей иммунной системе, мы должны помнить, что она без белка, а точнее без полноценного набора аминокислот, не работает. ⁣⁣При дефиците каких-либо аминокислот наши иммунные клетки, которые синтезируют иммуноглобулины, просто не в состоянии построить нормальные иммуноглобулины, причем в нужном для иммунного ответа количестве», — пояснила россиянка.
Фус перечислила и наиболее важные для здоровья аминокислоты: триптофан, лейцин, изолейцин, валин, треонин, лизин, метионин и фенилаланин. Максимальное количество белка содержится в курином филе, подытожила эксперт.
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