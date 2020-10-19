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Раскрыта новая опасность сахара 

Lenta.ru и ещё 2 5 часов назад
Ученые Университета Колорадо в США раскрыли, что употребление сахара может быть связано с такими состояниями, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). О новой опасности сладкого сообщается в пресс-релизе, опубликованном на MedicalXpress.
Исследователи показали, что фруктоза, которая вместе с глюкозой входит в состав сахара, а также мочевая кислота, которая образуется при метаболизме глюкозы, увеличивает риск расстройств поведения. Это происходит благодаря свойству фруктозы тратить энергию организма, вызывая в человеке реакцию, направленную на поиск пищи, аналогичную той, что наблюдается при голодании.
Таким образом, фруктоза стимулирует принятие риска, импульсивность, стремление к новизне, быстрое принятие решений и агрессивность. Гиперактивация этого процесса из-за избыточного потребления сахара может вызвать импульсивное поведение, которое может варьироваться от СДВГ до биполярного расстройства или даже агрессии.
Потребление фруктозы резко возросло за последнее столетие и может быть чрезмерным из-за большого количества сахара, которое содержится в нынешней западной диете. Однако исследователи подчеркивают, что сахар может являться лишь одним из факторов, провоцирующих агрессию.
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