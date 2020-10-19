Организм работает на том «топливе», которым его заправили, поэтому очень важно следить за тем, что мы едим. «Рамблер» расскажет, что такое «мусорная» еда и чем она опасна.

«Мусорная» еда — это еда с большим количеством калорий, в которой много сахаров, соли, вредных жиров, консервантов, красителей, усилителей вкуса и прочих пищевых добавок.

При этом такая еда является «пустыми калориями», так как в ней нет качественных макро— и микронутриентов, необходимых для здоровья нашего организма.

сладости — торты, конфеты, печенье, леденцы, булочки;

фастфуд — бургеры, хот-доги, картофель-фри;

готовая еда быстрого приготовления (лапша, картофельное пюре);

сладкая газированная вода и пакетированные соки;

колбасные изделия, сосиски, мясные деликатесы;

чипсы, сухарики и другие снеки;

соусы — майонез, кетчуп;

продукты со сложным составом — плавленые сыры, крабовые палочки, готовые завтраки. К «мусорной» пище относятся:

Приготовленные из таких продуктов блюда наполняют желудок и дают быстрое ощущение сытости, но не придают сил и здоровья. Поэтому можно сказать, что «мусорная» бесполезна для организма.