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Что такое «мусорная» еда и чем она опасна 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Что такое «мусорная» еда и чем она опасна
Фото: depositphotos.com
Организм работает на том «топливе», которым его заправили, поэтому очень важно следить за тем, что мы едим. «Рамблер» расскажет, что такое «мусорная» еда и чем она опасна.
«Мусорная» еда — это еда с большим количеством калорий, в которой много сахаров, соли, вредных жиров, консервантов, красителей, усилителей вкуса и прочих пищевых добавок.
При этом такая еда является «пустыми калориями», так как в ней нет качественных макро— и микронутриентов, необходимых для здоровья нашего организма.
К «мусорной» пище относятся:
  • сладости — торты, конфеты, печенье, леденцы, булочки;
  • фастфуд — бургеры, хот-доги, картофель-фри;
  • готовая еда быстрого приготовления (лапша, картофельное пюре);
  • сладкая газированная вода и пакетированные соки;
  • колбасные изделия, сосиски, мясные деликатесы;
  • чипсы, сухарики и другие снеки;
  • соусы — майонез, кетчуп;
  • продукты со сложным составом — плавленые сыры, крабовые палочки, готовые завтраки.
Приготовленные из таких продуктов блюда наполняют желудок и дают быстрое ощущение сытости, но не придают сил и здоровья. Поэтому можно сказать, что «мусорная» бесполезна для организма.
Кроме того, чрезмерное потребление такой пищи опасно, так как увеличивает риск появления:
  • ожирения и избыточного веса;
  • сахарного диабета и других нарушений обмена веществ;
  • сердечно-сосудистых заболеваний;
  • онкологических заболеваний;
  • белково-энергетической недостаточности;
  • гипо— и авитаминозов;
  • депрессии, синдрома хронической усталости;
  • потери физической и умственной активности;
  • нарушений пищевого поведения;
  • зависимостей.
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