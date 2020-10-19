Организм работает на том «топливе», которым его заправили, поэтому очень важно следить за тем, что мы едим. «Рамблер» расскажет, что такое «мусорная» еда и чем она опасна.
«Мусорная» еда — это еда с большим количеством калорий, в которой много сахаров, соли, вредных жиров, консервантов, красителей, усилителей вкуса и прочих пищевых добавок.
При этом такая еда является «пустыми калориями», так как в ней нет качественных макро— и микронутриентов, необходимых для здоровья нашего организма.
К «мусорной» пище относятся:
- сладости — торты, конфеты, печенье, леденцы, булочки;
- фастфуд — бургеры, хот-доги, картофель-фри;
- готовая еда быстрого приготовления (лапша, картофельное пюре);
- сладкая газированная вода и пакетированные соки;
- колбасные изделия, сосиски, мясные деликатесы;
- чипсы, сухарики и другие снеки;
- соусы — майонез, кетчуп;
- продукты со сложным составом — плавленые сыры, крабовые палочки, готовые завтраки.
Приготовленные из таких продуктов блюда наполняют желудок и дают быстрое ощущение сытости, но не придают сил и здоровья. Поэтому можно сказать, что «мусорная» бесполезна для организма.
Кроме того, чрезмерное потребление такой пищи опасно, так как увеличивает риск появления:
- ожирения и избыточного веса;
- сахарного диабета и других нарушений обмена веществ;
- сердечно-сосудистых заболеваний;
- онкологических заболеваний;
- белково-энергетической недостаточности;
- гипо— и авитаминозов;
- депрессии, синдрома хронической усталости;
- потери физической и умственной активности;
- нарушений пищевого поведения;
- зависимостей.