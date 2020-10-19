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Диетолог раскрыла вред компотов 

Lenta.ru 2 часа назад
Диетолог раскрыла вред компотов
Фото: Lenta.ru
Эндокринолог-диетолог Эльвира Федорова раскрыла вред компотов и предложила полезную альтернативу напитку. Ее комментарий приводит «Росбалт».
Врач с 15-летним стажем заявила, что хоть компоты и приятны на вкус, в них содержится слишком много сахара, а это вредно для здоровья.
Вместо компотов Федорова предложила готовить взвар — напиток, получаемый с помощью доведения до кипения или кипячения воды с фруктами или ягодами, но без сахара. По словам эксперта, взвар очень полезен, так как содержит минералы и устойчивые к нагреванию и высушиванию витамины. Так как в нем не содержится сахара, он утоляет жажду и не вызывает чувство голода через некоторое время после употребления.
Она рекомендовала использовать при приготовлении взвара свежие или сушеные некислые плоды, чтобы напиток получился вкусным.
Ранее диетолог Татьяна Залетова объяснила, почему наггетсы считаются вредным фастфудом. Из-за жарки во фритюре продукт теряет свои полезные свойства, а если ресторан не по стандартам заменяет масло, то в процессе готовки могут образовываться свободные радикалы и трансизомеры жирных кислот. Эти вещества считаются факторами развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и запуска процесса старения.
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