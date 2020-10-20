Дареному коню в зубы не смотрят — так успокаивают себя те, кто при выборе подарка руководствуется лишь собственным вкусом, но никак не желаниями виновника торжества. Когда получаешь ненужную вещь, этой фразой утешиться сложно, особенно если ты учитель, а подарили тебе опять конфеты или чайный сервиз.

Накануне очередного праздника или важной даты, которую обязательно надо отметить, многие люди начинают мучительно соображать, что же подарить. Конечно, все становится проще, когда человек прямо говорит, что ему нужно, но это большая редкость. Иногда выбрать подарок невыносимо трудно, а если речь идет о не самых близких людях, то уровень сложности вырастает в разы.

Так, например, не принято дарить косметику и любые принадлежности для личной гигиены, чтобы человек ни в коем случае не воспринял это как намек на свои физические особенности. Книга может оказаться скучной, вазы, посуда и прочие предметы обихода могут просто не вписаться в интерьер. Алкоголь и конфеты кажутся слишком банальными, тем более их наверняка подарит кто-то еще. Все эти нюансы учли в группе «Черкизово» и предложили новый продукт «Колбафеты» — сюрприз из колбасы. Рассказываем, почему еда — это идеальный выбор.

Удивляет

Еда — это сюрприз. Когда привыкаешь получать одно и то же на каждый праздник, очередной «подарок» становится обыденностью. И вот на полку в ванной встает десятый гель для душа в комплекте с мочалкой, а в заветный шкафчик прячется еще одна бутылка коньяка. Представьте, какой сюрприз ждет человека, когда он приглядится к коробке и поймет, что там не шоколад, а колбаса.

Радует

Такому подарку нельзя не обрадоваться, ведь его можно немедленно съесть или приберечь для праздничного стола, если хватит терпения. И уж, конечно, не придется искать, куда поставить, в холодильнике всегда найдется местечко.

Пресс-служба

Объединяет

Неслучайно на праздники принято собираться за общим столом с близкими людьми. «Колбафеты» впишутся в любой формат вечеринки, будь то торжественный ужин у бабушки, баня с друзьями, посиделки с подругами или коллегами. Без еды такие мероприятия не обходятся, и это еще один способ стать ближе друг другу.

Экономит время и бюджет

Мало кто о подарках беспокоится заранее, как всегда все откладывается на последний момент. Если нет идей, а бюджет ограничен, самый доступный вариант — пойти в супермаркет за «Колбафетами».

Ни к чему не обязывает

Неудачные подарки вызывают досаду — в лучшем случае их передаривают с легким чувством вины или прячут в дальний уголок шкафа, а в худшем просто выбрасывают. При этом человек начинает думать, а что же подарить в ответ: история повторяется, но в обратном порядке. Еда не занимает много места и побуждает поскорее ее съесть. И не нужно переживать о том, что на следующий праздник придется дарить что-то соответствующее.

Крупнейший в России производитель мясной продукции «Черкизово» провел беспрецедентную акцию «Конфетный trade-in», которая была приурочена ко Дню учителя. Накануне этого праздника сначала взрываются родительские чаты, а затем учительские. И те, и другие обсуждают подарки, чаще всего это конфеты. Родители слишком много спорят, в итоге свежие идеи никому не приходят в голову и опять все заканчивается цветами и сладостями. Учителя же привыкли не удивляться, но в своих чатах не упускают возможности пожаловаться друг другу.

В «Черкизово» решили сломать набивший оскомину стереотип и по-настоящему порадовать учителей. Педагоги могли обменять шоколадные конфеты на «Колбафеты» — подарок из колбасы. По условиям акции, вместо одной коробки конфет можно было получить одну упаковку «Колбафет», приносить разрешалось неограниченное число коробок. Кстати, по дизайну упаковки «Колбафеты ничуть не уступают привычным конфетам, а сам продукт не нужно резать и специально сервировать, можно в ту же секунду подавать к столу.

»Колбафеты» точно поднимут настроение и вызовут неподдельную улыбку — это неожиданный подарок, который моментально захочется съесть. Впереди еще много праздников, а универсальная идея для подарка уже есть!