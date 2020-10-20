Что надо есть на завтрак, чтобы быстро похудеть

Завтрак считается самым важным приемом пищи за день, поскольку помогает всем желающим похудеть сбросить вес и взять под контроль аппетит. Какие продукты лучше всего подходят для этих целей?

Дэвид Винер, специалист по похудению, фитнесу и здоровому образу жизни, поделился с Express лучшими продуктами для завтрака, которые зарядят энергией на весь день и подстегнут метаболизм. Среди них на первом месте — греческий йогурт. Это отличный источник белка, кальция и пробиотиков, которые помогают поддерживать здоровье иммунной системы.

А если добавить к нему богатые клетчаткой ингредиенты, например, малину или клубнику, это еще больше способствует снижению веса.

Также не стоит сбрасывать со счетов кашу. Овсянка низкокалорийная, но при этом богатая клетчаткой и белком, которые помогают похудеть и подавить аппетит, благодаря тому, что уравновешивает уровень сахара в крови, что предотвращает его скачки.

Также отличным вариантом завтрака станут яйца. Их можно приготовить разными способами, потому они долго не надоедят. Всем известно, что это один из самых ценных источников высококачественного животного белка, что означает, что вы долго не захотите есть, что поможет улучшить результаты похудения. Кроме того, этот продукт богат различными витаминами и микроэлементами, а также аминокислотой лейцин, которая выступает в качестве катализатора для сжигания жира и наращивания мышечной массы. Кроме того, эксперт рекомендует есть утром свежие фрукты, чтобы удовлетворить свою страсть к сладкому и при этом не навредить фигуре. Отлично подойдут бананы, ягоды, манго, ананас, яблоки и груши.

Эти продукты богаты клетчаткой, которая поможет наладить работу ЖКТ и сохранить чувство сытости надолго, а заодно и жир на животе сжечь.

Винер также уверен, что вода — ключ к здоровью, похудению и хорошему самочувствию любого человека. Она необходима для поддержания высокого уровня гидратации. Но если добавить в нее лимон и мед — такой напиток ускорит обмен веществ и вывести токсины из организма. А если хочется чего-то более питательного, стоит остановить свой выбор на овощном смузи.