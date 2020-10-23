Россиян поучили правильно выбирать макароны

Эксперты Роскачества провели исследования макарон пенне из твердых сортов пшеницы и научили россиян правильно выбирать качественные продукты в магазине. Об этом говорится в исследовании, которое поступило в редакцию «Ленты.ру»

В общей сложности специалисты проверили макароны 21 торговой марки, 20 из них российского происхождения, одна — итальянского. Лидерами рейтинга стали российские Barilla, «Роллтон» и макароны «Итальянские», а также продукт марки La Molisana, произведенный в Италии.

У других исследованных образцов обнаружились недочеты. Например, макароны марок «Маркет Перекресток», «ВкусВилл» и Globus заявлены как изделия из твердых сортов пшеницы, в то время как в их составе есть и мягкая пшеница. В продуктах некоторых брендов оказалась повышена зольность, что говорит об использовании муки низкого сорта. Часть проверенных образцов плохо показали себя при варке: вода мутнела, а готовые макароны сильно слипались.

Специалисты отметили, что при покупке макарон нужно обращать внимание на состав. В качественный продукт должна входить только мука из твердых сортов пшеницы и вода. Также следует обращать внимание на маркировку: на упаковке макарон должно быть указано, что они сделаны по ГОСТу и относятся к группе А (изготовлены из твердых сортов пшеницы).