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Россиян поучили правильно выбирать макароны в магазине 

Lenta.ru 1 час назад
Россиян поучили правильно выбирать макароны
Фото: Lenta.ru
Эксперты Роскачества провели исследования макарон пенне из твердых сортов пшеницы и научили россиян правильно выбирать качественные продукты в магазине. Об этом говорится в исследовании, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».
В общей сложности специалисты проверили макароны 21 торговой марки, 20 из них российского происхождения, одна — итальянского. Лидерами рейтинга стали российские Barilla, «Роллтон» и макароны «Итальянские», а также продукт марки La Molisana, произведенный в Италии.
У других исследованных образцов обнаружились недочеты. Например, макароны марок «Маркет Перекресток», «ВкусВилл» и Globus заявлены как изделия из твердых сортов пшеницы, в то время как в их составе есть и мягкая пшеница. В продуктах некоторых брендов оказалась повышена зольность, что говорит об использовании муки низкого сорта. Часть проверенных образцов плохо показали себя при варке: вода мутнела, а готовые макароны сильно слипались.
Специалисты отметили, что при покупке макарон нужно обращать внимание на состав. В качественный продукт должна входить только мука из твердых сортов пшеницы и вода. Также следует обращать внимание на маркировку: на упаковке макарон должно быть указано, что они сделаны по ГОСТу и относятся к группе А (изготовлены из твердых сортов пшеницы).
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